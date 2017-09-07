台灣郵輪市場已躍居亞洲第二，基隆也躋身亞洲第五大郵輪港，今年全年來台郵輪旅客數更可望突破百萬人次。為了打造台灣成為亞洲郵輪樞紐，行政院觀光發展委員會特別成立「郵輪產業推動小組」，責成交通部積極打造南、北雙母港，帶動港口城市經濟，並藉此發展郵輪產業，要讓台灣的農產、美食及人才都能登上郵輪，航向世界。

◎台灣郵輪市場亞洲第二 今年旅客上看百萬

根據國際郵輪協會CLIA的報告指出，全球郵輪需求持續成長，尤其2013到2016年，亞洲郵輪市場不僅船舶數成長12%，旅客數也成長39%，成為全球第三大郵輪市場；預估2017年亞洲郵輪市場全球占比將從13.5成長至14.2。而台灣則從2015年起，超越新加坡，躍居亞洲第二大郵輪客源國。

旗下擁有麗星郵輪、星夢郵輪、水晶郵輪三大品牌的雲頂郵輪集團，不僅在全球10個國家擁有12個母港以及35個航點，也是全球唯一擁有郵輪造船廠的郵輪集團。麗星郵輪高級副總裁吳明發表示，集團早就看準亞洲郵輪市場的潛力，並於1997年開始深耕台灣，成為第一家以台灣為母港的國際郵輪公司。吳明發說：『(原音)亞洲郵輪的數量增長率是從2013年的43，增長到2016年的60；那郵輪的航次2013年是861，2016年呢已經增加到1,560；航運的天數也是從2013年的4,307，增加到2016年的7,918；還有，總載客量呢也從2013年的1.51百萬，到2016年的3.1百萬。』

根據統計，台灣郵輪旅客數去年全年總計77萬人次；今年1到7月已達到58.2萬人次，預估11月下旬，郵輪旅客數即可望突破百萬，其中僅麗星郵輪帶來的旅客數就超過4成。

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐指出，麗星郵輪從今年春天開始，首度在基隆及高雄操作「南北雙輪、雙母港」，並開闢新南向航線，就為台灣帶來相當多東南亞的國際旅客。吳勛豐說：『(原音)今年從3月中到5月，麗星郵輪派遣它的處女星號走台灣的高雄跟香港、以及菲律賓的馬尼拉、佬沃，這是一個新航線，而且也帶進非常多的菲律賓旅客來到台灣，占比大概70%，台灣20%、香港10%。因為剛好菲律賓在3到5月是他們的暑假。所以整個新南向政策，今年在高雄地區大概有44艘次，預計帶了12萬旅客來到高雄，那這個馬尼拉、佬沃、高雄跟香港這個航程，帶來客人量大概是3到4萬左右。』

除了麗星郵輪外，包括公主遊輪、歌詩達郵輪等多家國際郵輪業者也在這幾年陸續跟進，開闢從基隆港及高雄港出發的母港航線，其他花蓮港及台中港也有一些不定期掛靠的國際郵輪旅客。

◎南北郵輪雙母港 基隆躍居亞洲第五

值得注意的是，台灣除了已躍居亞洲第二大郵輪市場，僅次於中國大陸外；基隆港現在也躋身亞洲第五大郵輪港，僅次於濟州島、上海、新加坡及福岡。而且由於濟州島客源多半來自中國大陸，今年受到南韓部署「薩德」反飛彈系統，引發北京祭出「限韓令」的影響，旅客人次恐下殺到只剩4成，因此基隆港的排名可望再向上提升。

交通部指出，今年1到7月，到基隆港的國際郵輪已有362艘次，帶來近50萬名郵輪旅客，較去年同期39萬人次，成長27.7%；高雄港也有62艘次、7萬2千名郵輪旅客，較去年同期2萬8千多人次，成長157%。而且基隆航次原本預報到9月底，但是包括公主遊輪及歌詩達郵輪都加碼開到10月、11月；高雄港9月、10月也有業者加開新南向航次。

因應台灣郵輪旅客逐年成長，交通部也積極優化基隆及高雄雙母港旅運設施，包括基隆港東岸及西岸旅客中心，今年底即可改善完成，歷史建物C2、C3倉庫也預計投入新台幣5億多元整建，最快明年底完工；高雄港斥資45億元興建的國際旅運大樓，則預計2019年完工。航政司副司長葉協隆說：『(原音)港務公司預計投入(新台幣)5.5億元整建基隆港的C2、C3倉庫，預計會引進文創市集、景觀餐廳甚至展演空間，那因為C2、C3倉庫是歷史建築物，所以目前基隆市政府正在進行文資審議，如果順利的話，整個工程在明年底應該就會完工；那同樣在高雄港的20號、21號碼頭，港務公司預計投入45.17億元，興建一個國際級的旅運中心，那預計興建地上15層、地下2層，整個樓地板面積會達到8萬平方公尺，那目前的工程進度已經達到68.64%，預計(民國)108年會完工。』

◎全力推動郵輪產業 提升台灣經濟與就業

事實上，除了擴大郵輪觀光市場、提升郵輪母港硬體設施，希望帶動港口城市經濟外，台灣有更大的雄心，就是要藉此發展郵輪產業，不僅要讓台灣的農產品及美食能夠上船，還要增加台灣的就業機會。航港局局長謝謂君說：『(原音)郵輪產業除了讓我們國人在觀光上有更多樣的選擇之外，它有3個非常重要的Key Point，第一點就是帶來的國際觀光客，對我們經濟注入新的活力；第二點就是有機會讓台灣的農產品上郵輪，來供應新鮮的美食；第三點，很多大專院校的學生、我們的廚師、我們的演藝人員，都希望可以上郵輪來工作。』

為此，航港局已積極修法，放寬國人到郵輪上工作的條件，希望培育出更多航向郵輪、航向世界的專業人才，帶領台灣的郵輪產業航向未來。