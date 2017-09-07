【鉅亨網編譯林懇】

據《Wired》報導，工業卡車巨額 John Deere (DE-US) 砸 3.05 億美元購買電腦視力新創公司 Blue River 藍河科技。Deere 週三 (6 日) 股價上漲 0.60% 來到 116.22 美元。

據了解，藍河科技的技術將能夠使機器可準確地確認雜草，而用高精準度對其做農藥的噴射。1837 年創立的 John Deere 週三 (6 日) 公佈已併購 2011 年創立的藍河科技。Deere 目前已販賣使用 GPS 定位的農業卡車，使得其卡車在農田上有著「吋」精準度的準確率。Deere 發表宣言認為藍河科技的電腦視力可幫助公司的卡車更了解農作物，把精準度提升至每一顆植物。

消息指出，許多公司也開始使用無人機來噴灑農業，讓農業產業的科技提升許多。而原本農業是以整片農田噴灑，Deere 希望節省農夫成本，並對環保做出貢獻的一石二鳥策略。藍河科技的攝像頭有著機器學習的軟體，而公司宣傳其機器人 LettuceBot 已佔美國高麗菜生產的 10% 市佔率。

據藍河透露，這一季已開始測試針對棉花農夫的系統，並以小於郵票大小的面積噴灑農藥。藍河技術總監 Willy Pell 也宣稱可降低 90% 的農藥使用率。

對此，Deere 同樣藍河以獨立公司繼續營運，而 Pell 也提道公司會往其他農作物開發電腦視力科技。