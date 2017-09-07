這個農業新科技 將讓農藥減少90%使用鉅亨網 (2017-09-07 17:43)
【鉅亨網編譯林懇】
據《Wired》報導，工業卡車巨額 John Deere (DE-US) 砸 3.05 億美元購買電腦視力新創公司 Blue River 藍河科技。Deere 週三 (6 日) 股價上漲 0.60% 來到 116.22 美元。
據了解，藍河科技的技術將能夠使機器可準確地確認雜草，而用高精準度對其做農藥的噴射。1837 年創立的 John Deere 週三 (6 日) 公佈已併購 2011 年創立的藍河科技。Deere 目前已販賣使用 GPS 定位的農業卡車，使得其卡車在農田上有著「吋」精準度的準確率。Deere 發表宣言認為藍河科技的電腦視力可幫助公司的卡車更了解農作物，把精準度提升至每一顆植物。
消息指出，許多公司也開始使用無人機來噴灑農業，讓農業產業的科技提升許多。而原本農業是以整片農田噴灑，Deere 希望節省農夫成本，並對環保做出貢獻的一石二鳥策略。藍河科技的攝像頭有著機器學習的軟體，而公司宣傳其機器人 LettuceBot 已佔美國高麗菜生產的 10% 市佔率。
據藍河透露，這一季已開始測試針對棉花農夫的系統，並以小於郵票大小的面積噴灑農藥。藍河技術總監 Willy Pell 也宣稱可降低 90% 的農藥使用率。
對此，Deere 同樣藍河以獨立公司繼續營運，而 Pell 也提道公司會往其他農作物開發電腦視力科技。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
銷售低迷、紛紛撤店 納智捷站在退市邊緣【北京新浪網】
樂天免稅店不堪重負 考慮放棄仁川機場經營權【北京新浪網】
財經早匯：美三大股指全線下跌，道指跌逾230點【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多