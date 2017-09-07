【鉅亨網陳怡婷 台北報導】

麻省理工學院 (MIT) 每年都會針對不同主題推出主題性挑戰營(MIT Bootcamps)，這次與台灣好食好事基金會聯手舉辦極限挑戰營全程由 MIT 講師，以 MIT 教學方式進行。而今年特別針對台灣推出 「Beyond Food」，以食農新創為主題的極限挑戰營。

本次的國際創業極限挑戰營 MIT Beyond Food Bootcamps，經過全球 2000 多人海選後，約有來自 17 個國家、近 60 位食農創業新星將於近日來台進行為期 6 天的課程。從錄取率不到 5% 的 MIT 嚴格篩選機制中，台灣共有 11 位食農創業新星入選，也創下台灣人入圍的最高紀錄，其中最年輕的入圍者年僅 23 歲。

本屆台灣入圍者中年紀最輕的學員劉晉儒，剛從史瓦濟蘭外交替代退役，他因看到非洲缺乏集中交易市場，農產品價格混亂，希望可在 MIT 業師指導下與隊友一起打造拍賣交易系統。

劉晉儒表示，由於老家在南投經營茶園，因此他對於台灣農業問題的相當關注，與非洲一樣，國內的農業問題也不少，包括面臨著高地價、高齡化、小規模、低收益的壓力及挑戰，他希望未來能將在 MIT 創業極限挑戰營所學用在台灣食農創新。

他進一步表示，具體做法是將在 FlyingV 群募上架農產品拍賣查價系統 APP，可以解決台灣長期農業產銷資訊不對稱的問題。

至於另一位學員黃苡芳，於 2016 年與台大三位大三學生成立新創公司，到目前僅僅成立一年，目的在於解決都市農業問題，未來希望透過建立交流平台，讓農民分享彼此作物與食物生長的循環知識的計畫。

而學員之一的何文馨，是食品營養系本科系學生，目前已經創業開店，擁有證老林吃到飽羊肉爐和幾間台灣小吃店。以業者的角度出發，她發現線上食材選購網站很多，但都是 to C，她想要建立一個 to B 的食安資訊平台，讓中小型餐飲業者能夠直接在食安資訊平台上交流，甚至能夠選購食材，這是目前國內尚未還有人切入的領域。

好食好事基金會執行長邱子權表示，台灣食農創業人才的創新力量十分可觀，今年入選的人數是歷年來最多的，好食好事基金會能做的是提供一個國際性的舞台，鼓舞更多跨領域青年領袖投入食農新創產業，讓食農新創青年一展長才。

基金會提供總額近 100 萬的獎學金給入選的台灣食農新創明日之星，提升國際視野並幫助他們圓夢。期望透過一連串計畫執行，協助青年開啟對食農市場的想像空間，及營造創業創新的生態氛圍，以期實現讓『更健康』、『更永續』好食『隨處可得』的終極目標 。