行政院長林全率內閣總辭，勞動部長林美珠將留任，但兩位政務次長傳出人事異動。勞動部政務次長郭國文今天(7日)表示，因「另有政治分工」，將辭職回台南；另一位政次廖蕙芳表示，她接受部長林美珠的慰留，因此將會繼續留在勞動部。

對於外界傳出郭國文將接任台南副市長一職，但郭國文不願證實。