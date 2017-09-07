勞動部人事 兩位政次一留一走人中央廣播電台 (2017-09-07 17:10)
行政院長林全率內閣總辭，勞動部長林美珠將留任，但兩位政務次長傳出人事異動。勞動部政務次長郭國文今天(7日)表示，因「另有政治分工」，將辭職回台南；另一位政次廖蕙芳表示，她接受部長林美珠的慰留，因此將會繼續留在勞動部。
對於外界傳出郭國文將接任台南副市長一職，但郭國文不願證實。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- la prairie 鑽白魚子美眼精華(15ml)
- 【CK Calvin Klein】CK Calvin Klein abstract 幾何未來抽
- 【天和鮮物】海藻豬-手工漢堡排12包(350g/5片/包)
- 【GUCCI】秀款 部落客瘋迷 太陽眼鏡(金色)
- TONY PEROTTI 軟牛皮公事包 EVOLUTION系列 #9268G( 咖啡色
- 【LYDIA】真皮時尚都會熟女必備鱷紋肩背包
- 【台灣 Gravity】100%天然潑水水鳥羽絨睡袋800g(JIS90/10)_
- 【優利亞-美麗殿水鑽】雙人5尺床頭片(2色可選)
- 【VOLCOM】男款 COPELAND L S 法蘭絨格紋長袖襯衫(藍)
- LINDY 林帝 Premium Gold A公對A公 HDMI 1.4 Cat2 頂級金頭
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
銷售低迷、紛紛撤店 納智捷站在退市邊緣【北京新浪網】
樂天免稅店不堪重負 考慮放棄仁川機場經營權【北京新浪網】
財經早匯：美三大股指全線下跌，道指跌逾230點【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多