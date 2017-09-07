【鉅亨網新聞中心】

美國知名休閒服裝品牌「GAP」宣佈，由於市場競爭激烈，他們將重新調整品牌行銷策略。未來三年，將逐步關閉約兩百間的「GAP」與旗下另一品牌「Banana Republic」門市；不過也將增設約兩百七十間，專賣兒童服飾與女性運動穿著的品牌門市。

「GAP」表示，由於目前的平價休閒服裝市場，競爭激烈，他們面臨「銷售寒冬」，業績屢屢探底，他們迫不得已，才必須改變銷售策略，收掉部門市場已經日趨飽和的「GAP」及「Banana Republic」門市，但增加兒童服飾與女性運動服品牌門市。

而「GAP」這項策略調整，顯然受到市場肯定；在消息傳出之後，「GAP」在美國股市的股價，一度上漲了百分之六點四一。