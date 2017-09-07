集邦：半導體產業增長動能AI鉅亨網 (2017-09-07 17:11)
【鉅亨網新聞中心】
TrendForce 旗下的拓墣產業研究院今 (7) 日指出，AI 對半導體產業將在 2018 年持續擴大，預期 2018 年至 2022 年半導體產業的年複合增長率將達到 3.1%，AI 將扮演半導體產業主要增長動能。
拓墣產業研究院研究經理林建宏指出，AI 正從兩種不同的路徑影響半導體產業，一個是銷售機會，包含新的應用帶來新產品與新技術，像是更多的感測器、數學加速器、存儲單元與通訊能力，落實服務、建設通訊骨幹、並同步升級資料中心與伺服器。另一方面，則帶來半導體產業生產方式的升級。人工智慧技術與金融應用 圖片來源：拓墣產業研究院
從銷售方面來看，2018 年由 AI 帶來的成長關鍵包含單一產品所搭載的半導體數量上升、主要的半導體產品平均價格提升以及新的應用終端穩定放量。
從應用面來看，車用、電動車或是先進駕駛輔助系統，引入越來越多的感測器與控制元件，語音助理帶出新的智慧家庭使用情境與產品需求。
此外，智慧手機導入多樣性的生物識別方案，對資料運算、存儲與傳輸上的需求越來越高，也推升晶片升級需求，最明顯的是包括前三大的智慧手機品牌廠、五大中高端手機晶片供應商都提供與採用含 AI 加速功能的 IC 與應用套件。
另一方面，無論是從 AI 導入或是工業 4.0 的角度來看，新的生產模式，正在重塑各半導體公司對有效產能的定義。該機構預計，2018 年起，數位化程度的差異與掌控資料量的多寡，帶給各廠商的影響將越來越顯著，各地區半導體廠商都將因各公司對新生產模式掌握度的差異，而有不同程度的壓力與機會。
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