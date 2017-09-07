搶當交換學生！中華大學生獲學海計畫、千里馬獎學金補助赴日學習



(中央社訊息服務20170907 17:17:44)繼今年初5名學生獲教育部學海補助前往日本留學成果豐碩，中華大學生搶當國際交換生，應用日語學系學生陳煒翰、蔡依如、陳品心獲教育部學海飛颺及學校千里馬獎學金補助，前往日本山陽學園大學、國立宮城教育大學為期半年的交換學習，增進全球視野與國際移動力。



陳煒翰因在校成績連續5學期班級排名前三，同時獲得教育部學海飛颺及學校千里馬獎學金數十萬元補助，懷有「日本夢」的他表示，除了感謝老師的推薦與指導，也希望透過半年的海外學習，能增進日語實力、嘗試新鮮事物，開拓視野，讓美夢成真。



謝勖尹也將啟程日本築夢。人文社會學院院長簡曉花表示，應日系每年薦送多名學生前往日本攻讀雙聯學位與交換學習外，更有許多優秀同學赴境外實習。原預計明年初前往日本實習的應用日語學系學生謝勖尹，通過日本國際交流基金關西中心甄選，將於10月至日本大阪市國際交流研修中心研修一個月，研修期間除需鑽研日本文化，還需與他國代表組成訪問團，前往日本境內各大學院校學習與交流。



謝勖尹說，這一次交流由日方全額補助，不僅可以與來自世界各國的朋友相互認識與文化交流，也可以藉此提升日語實力，提前為明年到日本實習作足準備。



訊息來源：中華大學



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