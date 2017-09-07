酷斃了！讓海豚跟你一起拍婚紗



(中央社訊息服務20170907 17:17:10)海島婚禮是現在許多年輕人會選擇的結婚模式，尤其在炎熱的酷暑時分，不免讓人想躲到有碧海藍天的地方乘涼一下，就算只是看著大海發呆，遠離了都市的喧囂、拋棄了工作的壓力，心靈上也覺得特別靜謐，任何煩惱都先拋到九霄雲外，此時此刻，只有這沁涼的海域，還有眼前的你，如果要和最特別的人在最浪漫的地方舉行婚禮，位於沖繩中部的麗貝菈教堂是許多結婚新人的首選。



在沖繩中部的麗貝菈教堂是一間非常浪漫的希臘愛琴海風教堂，位於突出的海中岬角上，在這裡能將遠至水平線的湛藍大海一覽無遺，尤其為新人證婚的聖壇是透明的落地玻璃，望出去便是一望無際的海景；教堂內的聖潔之路長12公尺，也是藍色的透明強化玻璃，這樣的設計無疑是想讓新人有在海上舉行婚禮的感覺。



不僅如此，來這間教堂結婚，還可以有個與眾不同的體驗，讓可愛的海豚陪同新人一起拍婚紗照，像藝人辛隆、劉真當初選在夏威夷結婚也是希望可以和海豚拍婚紗照，芙蝶婚禮Cathy說其實不用跑到那麼遠，在鄰近的沖繩就可以輕鬆辦到！在訓練師的指導下，讓海豚和新人互動，不管是大方的給新人一個Kiss，還是跳躍、轉圈、遞花圈都難不倒聰明的海豚，而專業的攝影師也在對面抓角度幫新人捕捉精彩的畫面囉！可愛又有趣的婚紗照就這樣完美的出爐了。



在浪漫的麗貝菈教堂結婚，新人們也千萬不能錯過入住在旁邊的五星級萬麗酒店，尤其這間飯店是以美食著名，是一間屬於親子型的飯店，一踏進飯店的大廳，就可以看到色彩繽紛的鸚鵡站著恭候您的到來，讓每個小朋友都不忘了停下腳步多看幾眼！不僅美食著名，飯店還提供許多海上活動、手作體驗，無論是大朋友小朋友都可以一起同歡。



代理麗貝菈教堂的芙蝶海外婚禮公司，為滿足、符合台灣新人的需求，規劃的包套內容非常齊全完整，從婚禮儀式的證婚、整體妝髮造型、現場歌手樂手、佈置、攝影、捧花、香檳、全程翻譯、婚紗照拍攝等皆已經全部包含，專業的台灣婚顧團隊及經驗豐富的教堂絕對能讓新人有個如夢似幻的完美婚禮，新人只需要搞定旅遊的安排即可，輕輕鬆鬆就可以在海外渡假兼結婚，還能夠讓來參與的賓客有個耳目一新的體驗。欲知更多海外婚禮資訊，請至芙蝶官方網站http://www.butterflystory.com.tw/或電洽客服專線02-8501-5131



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