風華再現晚會－琴、笛、歌、舞9/9華麗登場



(中央社訊息服務20170907 17:09:12)國立臺東生活美學館為關懷樂齡長輩身心靈健康，活出創意老化、優雅老化的生命美學，將於9月9 日(星期六)晚上7點30分在該館2樓禮堂舉行晚會，邀請以樂齡團員居多的臺東仁愛陶笛隊、臺東仁愛口琴樂團、晨光歌唱班及東韻舞蹈團，以口琴、陶笛、歌唱及日本舞踊相互搭配演出多首膾炙人口的經典老歌，歡迎民眾踴躍前往觀賞。



館方表示，上述團隊都是文化百老匯表演常客，平常多各自演出，少有合作機會，這次由美學館搭起演出平台，主動邀請四個團隊交流演出，以琴、笛、歌、 舞「合作演出」，不僅展現團隊本身的特色，更呈現「相互輝映」、「相得益彰」的舞臺效果。



本次晚會以華麗夜總會氛圍設計，希望帶給觀眾聽覺與視覺的享受，演出重要曲目包括仁愛陶笛隊與口琴樂團合奏〈我的一顆心〉、與晨光歌唱班共同演出〈綠島小夜曲〉、與東韻舞蹈團〈北國之春〉；仁愛口琴樂團與晨光歌唱班合作〈思慕的人〉、與東韻舞蹈團〈莎韻之鐘〉；晨光歌唱班與東韻舞蹈團共同呈現〈大阪時雨〉，以及各團隊精心準備的自演節目。上述團隊上週末即以琴、笛、歌、舞齊聚文化百老匯演出，吸引許多觀眾前來觀賞擠爆現場，可見其表演魅力，本週9月9 日各個團隊將再次通力合作使出渾身解術，將完美的表演再次呈現，精彩不容錯過。



館方指出，臺東仁愛陶笛隊等四團團隊員，不少人年輕時是學校的主任、老師、民間公司的經理，他們都曾在公務部門、私人企業各個領域學有專精，各有所長，為社會付出許多心力，如今能在人生的黃金歲月裡，將其學習陶笛、口琴、歌唱、日本傳統舞蹈的成果與觀眾分享，正是「風華再現」的最佳註腳。(廣告)



訊息來源：文化部



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