因應北韓氫彈試爆，9月7日下午原能會輻射即時監控：均屬正常中央社 (2017-09-07 17:18)
(中央社訊息服務20170907 17:18:36)針對北韓9月3日進行氫彈試爆，原能會已於第一時間啟動臺灣環境輻射緊急監控機制，結合即時監控與模擬評估，進行雙重確認，為民眾輻射安全把關。目前各項偵測結果顯示臺灣地區未測得輻射塵，請民眾安心，相關說明如下：
一、環境輻射即時監控：目前國內環境輻射監測值均在正常背景變動範圍內，無異常情形，另以北部及外島偵測站之偵測結果為例，氫彈試爆前後的偵測結果均無顯著變動(偵測結果變動趨勢如附圖1)。完整的全國46處即時環境輻射監測值，請參閱即時監測網址：http://www.aec.gov.tw/gammadetect.html。
二、空氣採樣監測：偵測結果如附表。為確保國人安全，原能會輻射偵測中心已加強空氣採樣偵測，將原先每週1次的偵測頻率提高為每日計測2次，今日上午取樣偵測結果：未測得人工放射性核種。另依台灣電力公司放射試驗室例行之環境輻射監測結果顯示，8月28日至9月5日台灣地區共90個取樣檢測站的檢測結果，均未有輻射異常情形。
三、大氣擴散途徑預測：預測結果詳如附圖2。目前世界各國均未測得輻射塵擴散，實際上對台灣地區不會有影響。
四、國際輻射資訊蒐集：北韓鄰近國家，如中國大陸、日本、南韓官方及聯合國「全面禁止核試爆條約」組織（CTBTO)所公布之環境輻射監測結果與資訊，亦未發現有異常之輻射劑量變化。
訊息來源：行政院原子能委員會
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