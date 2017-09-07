龔明鑫：與產業交流頻繁 盡力貢獻所長中央社 (2017-09-07 17:31)
（中央社記者陳政偉台北7日電）國發會副主委龔明鑫轉任經濟部政務次長，將來接掌業務內容為產業部分，他表示，在國發會也專注在產業部分，與產業界交流頻繁，會盡力貢獻所長。
經濟部長由目前暫代職務的沈榮津接任，政務次長職務由國家發展委員會副主委龔明鑫轉任。沈榮津稍早接受媒體訪問時說明，龔明鑫接手將主管產業。
國發會今天為主委陳添枝、副主委龔明鑫舉行惜別活動，龔明鑫會前接受訪問時表示，相當捨不得與同仁的情分。
對於轉任經濟部擔任次長，龔明鑫指出，實際工作內容還要與經濟部長沈榮津詳談。
龔明鑫說，過去在台灣經濟研究院服務時，就是在做產業研究，跟企業界有許多交流，跟業界溝通應該沒有問題。
他也解釋，任職國發會時，因政府在推動五加二產業與亞洲．矽谷計畫，與產業界接觸非常頻繁，也經常宣導政策的設計與理念，對產業不陌生。1060907
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