（中央社記者邱國強北京7日電）北韓不斷製造緊張，外界主張中國大陸應中斷對北韓供油作為懲罰。中國大陸外交部長王毅對此並未正面回應，僅說中方贊同聯合國安理會作出進一步反應，採取必要舉措。



環球網報導，王毅今天與訪問北京的尼泊爾副總理兼外交部長馬哈拉共同舉行記者會。他在回答媒體相關問題，以及對美國向聯合國安理會提出，新的制裁北韓決議應納入石油禁運的看法時，作上述表示。



王毅說，北韓再次核試嚴重違反安理會決議，衝擊國際「核不擴散體系」。中方對此堅決反對，希望北韓認清形勢，做出正確的判斷和選擇，「不要再一意孤行，不要再挑戰國際社會的共識和底線」。



他表示，鑒於朝鮮半島形勢出現的新變化，中方贊同聯合國安理會作出進一步反應，採取必要舉措，並將本著「客觀、公正和負責任的態度」與各方密切溝通。



王毅提到，中國大陸認為，制裁施壓只是解決朝鮮半島問題的「半把鑰匙」。另外半把鑰匙則是對話談判。只有把兩者「合二為一」，才能真正打開朝鮮半島核問題的鎖。



他又說，國際社會對北韓採取的任何新舉動，都應在遏阻其核彈開發的同時，也有助於儘快重啟對話談判。「這兩方面的努力不能偏廢，和平解決的方向不應逆轉，實現（朝鮮）半島無核化的目標不可動搖」。1060907