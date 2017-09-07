統一發票增開六獎 下半年多2組中央社 (2017-09-07 17:30)
（中央社記者邱柏勝台北7日電）統一發票增加中獎小確幸。財政部表示，今年7月、8月，9月、10月，與11月、12月等3期的統一發票，將再加開2組新台幣200元六獎，中獎率從千分之4提高為千分之6。
為提高民眾消費時，索取統一發票誘因，財政部會根據當年度預算，決定加開200元六獎的組數，上半年除了原本的3組外，已另增開1組六獎。不過，財政部官員表示，由於統一發票給獎預算尚有餘裕，因此決定提高六獎的中獎組數。
自下半年3期統一發票起，財政部每期將加開2組200元六獎，連同原本的3組、以及上半年增開的1組後，6獎組數提高至6組，中獎率也從上半年的千分之4提高為千分之6。
財政部表示，每增開1組六獎，將可增加90萬個中獎機會，因此加開2組六獎後，可增加180萬個中獎機會。1060907
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