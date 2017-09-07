（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）荷蘭社會重視「糖害」控制議題，大型飲料業者不得不改變，同意明年起停止在中學販賣含糖飲料，協助降低青少年肥胖，符合健康新風潮。



荷蘭廣播基金會（NOS）今天報導，荷蘭汽水、飲用水及果汁協會6日表示，從2018年底開始，協會成員將停止在中學銷售含糖飲料。



協會負責人吉亞諾坦（Raymond Gianotten）表示，協會當然希望繼續售出商品，但也願意承擔責任，相信飲料業者會繼續推出多項創新產品。



歐洲近年重視兒童過重問題，控制「糖害」成為顯學，愈來愈多消費者購買健康意識的飲品，大型跨國飲料業者不得不做出改變，除了今年3月在荷蘭推出無糖無熱量的汽水外，也同意明年底開始在中學停售含糖飲料。



根據世界衛生組織（WHO）發布的報告，歐洲青少年肥胖人數增加，除對發育及心血管造成潛在威脅外，肥胖更可能造成社交困難，引起心理問題，已是需要正視的公共健康問題。1060907