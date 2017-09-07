▲不當黨產處理委員會主委顧立雄將轉戰金管會，跌破一堆人眼鏡。（圖／記者陳明安攝）

內閣改朝換代，林全內閣今( 7 )日總辭，賴清德內閣將在明天就戰鬥位置。這波改組範圍不大，異動最多的就屬財經部會，不過，走的是真正具備財經背景的國發會主委陳添枝、金管會主委李瑞倉，來的是與財經界「八竿子打不著」的不當黨產處理委員會主委顧立雄以及行政院秘書長陳美伶。除了讓外界驚嘆不斷、問號滿天，凸顯的正是民進黨政府專業財經人才不足的窘境。

隨行政院長林全請辭，內閣順勢進行小幅改組，主要鎖定財經部會。其中，金管會主委由不當黨產委員會主委顧立雄接任、國發會主委由行政院秘書長陳美伶轉任，經濟部由代理部長沈榮津真除，財政部長許虞哲則未出現異動。

攤開這樣的名單，外界疑雲滿天，金管會給予外界的印象向來是專業門檻極高，歷任主委學經歷俱優，以前主委胡勝正、陳冲、曾銘宗、丁克華等人為例，財經部會任職資歷完整，不少人並有業界經歷，產學知識完備，胡勝正的學術地位更是崇高。這次找來學法律、打黨產的顧立雄接任金管會主委，有工商大老開玩笑，找他老婆、經濟部次長王美花應該更適合吧？

至於準國發會主委陳美伶，未來要扛起有「財經小內閣」稱號的國發會業務，除了財經專業不足的缺陷令人憂心，陳美伶出身第一任台南市秘書長，與準閣揆賴清德具有革命情感，難怪被質疑這波改組是近親繁殖。

此外，即將接任國發會副主委的邱俊榮以及轉任經濟部政務次長的龔明鑫，兩人均為學者出身、都來自台經院，思路邏輯不免接近。其中，龔明鑫即將主管產業政策，過去與業界少有接觸，未來如何拉近學術與實務的遙遠距離令人捏把冷汗。

在這波內閣人事搬風的過程中，充分顯露民進黨政府財經人才貧脊的窘境，只好打出創意牌，拚他個逆轉勝的機會。接下來要關注的則是，選舉內閣就定位後，一向被視為選戰重要資源的中油以及台電公司董事長人事安排，是否再度讓外界眼鏡破滿地。