（中央社記者蕭博陽南投縣2017年9月7日電）民眾拾回黑翅鳶雛鳥，因不知道是保育類動物，便留下照顧，因只餵肉塊，雛鳥營養不均導致嚴重代謝性骨病，經送到野生動物急救站仍難挽回。保育人員呼籲不應飼養野生動物。



行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站今天發布訊息，收到三隻被放在紙盒的黑翅鳶雛鳥，都罹患嚴重代謝性骨病，情況非常嚴重，推測遭不正確食物餵養一段時間導致。



野生動物急救站表示，這窩黑翅鳶雛鳥因代謝性骨病無法站立，肢體呈現不正常歪曲，泄殖腔也因雙腳無法站立而沾滿排泄物；經X光檢查，雛鳥身體骨折逾10處，很難想像牠們忍受多大疼痛。



由於畸形四肢無法恢復正常，癒合狀況很不理想，預估無法野放，且會影響未來生活。獸醫師說，經慎重評估，決定讓黑翅鳶雛鳥脫離痛苦，牠們在過量麻醉藥劑下永遠沉睡。



雛鳥的巢築在高壓電塔，民眾取下並帶回餵養，經當事者友人勸說，雛鳥轉交雲林地區鳥會；網友發現當事者曾在網路詢問「這是什麼雛鳥」，網友提醒是保育類，後來雖轉送野生動物急救站，不過為時已晚。



此事引發民眾憤怒，揚言向警察機關告發。野生動物急救站指出，鳥會向當事者說明不當飼養對野生動物的傷害，當事者已了解，且多數人不了解飼養野生動物的困難與問題，因此希望用推廣教育方式，讓更多人了解，野生動物不論是否為保育類，都不應該被飼養。



野生動物急救站指出，有時人類好意，可能會給野生動物帶來傷害，若民眾看到育雛中的野生動物，應遠離並給牠們安全空間，若動物因傷病需幫忙，可聯絡野生動物救傷單位，希望這次悲劇不再發生。