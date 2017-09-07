（中央社記者黃麗芸台北7日電）生技產業策略諮議委員會會議今天閉幕，副總統陳建仁表示，生醫產業加入科技新元素，需要鬆綁法規，像是健保資料庫釋出等，衛福部將成立生技法規策略諮詢委員會協助修法。



陳副總統下午出席「行政院2017年生技產業策略諮議委員會（BTC）會議閉幕典禮」致詞時表示，最近內閣改組，總統蔡英文賦予新任閣揆賴清德七項重要施政目標，首要就是推動五加二產業創新計畫，讓台灣經濟能夠有新的起飛，BTC會議的建議相當重要。



副總統提到，蔡總統曾召集多位部會首長和業界專家說，政府應該要和業者攜手合作，好好推動台灣生醫產業，希望大家一起努力；同時，部會要有很好整合，就需要BTC這個會議。



他指出，蔡總統先前就提出要打造亞太生醫地區重鎮，並作為重要政見，新政府上任後就盤點38件需改進之處，包括生技新藥產業發展條例和台大新竹生醫分院建置等，現在都有所進展。



未來法規面部分，副總統表示，關於財團法人醫藥品查驗中心（CDE） 改為行政法人化和藥事法修正等，都希望在立法院下個會期能順利通過。



副總統提到，由於生醫產業近年加入新的元素，像是人工智慧（AI）的運用及健保資料整合，都需要新的法規修正，衛福部將成立「生技法規策略諮詢委員會」來協助需解套和解禁的法規進行改革。



其中，這次委員會對於健保資料庫部分提出具體修法方向，透過釋出資料以提供學界和業界使用，由衛福部盡快展開相關修法作業。



副總統說，今天會議的總結，只是踏出新的一步，而非結束，希望大家一起努力帶動台灣生醫產業向上提升。1060907