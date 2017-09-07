精測現增每股暫定1280元 折價約9.2%中央社 (2017-09-07 17:04)
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）股后中華精測公告現金增資發行新股承銷價格，每股發行價格暫定新台幣1280元，折價幅度約9.2%，募資總金額暫定25.6億元。
精測下午公告，辦理現金增資發行新股200萬股，此次現金增資發行新股，採全數競價拍賣方式辦理公開承銷，每股發行價格暫定1280元。
若以今天精測收盤價1410元粗估，折價幅度約9.2% 。
精測先前表示，本次募集資金預計用於新建營運總部及充實營運資金，目前新營運總部發包金額暫定約16.5億元，預計於2019年第3季完工啟用，可擴充產能並優化現有研發環境。1060907
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