黔江杉嶺鄉正秋繭喜獲豐收北京新浪網 (2017-09-07 17:12)
？？？？華龍網9月7日17時訊（通訊員 種統強）近日，筆者在重慶市黔江區杉嶺鄉蠶繭站看到，許多蠶農正排隊出售蠶繭，個個都是笑容滿面，充滿豐收的喜悅。
？？？？據悉，為切實維護蠶農的利益，提高桑蠶養殖的效益，杉嶺鄉在今年正秋蠶繭生產中，克服初秋高溫乾旱影響，積極組織蠶桑技術人員深入蠶農戶開展技術指導和服務，針對不良氣候，指導蠶農喂水葉，強化消毒防病等技術手段。同時，鼓勵蠶農盡全力養好正秋蠶，防治桑葉剩餘造成浪費，把因高溫乾旱造成的影響降到最低程度，有效地應對了天氣對養蠶生產的影響。確保了全鄉蠶繭單產總產災年不減和蠶桑收入大幅增加。
？？？？據了解，今年正秋季，杉嶺鄉共計發放蠶種870張，預計收繭350餘擔，可實現產值134萬余元。
？？？？據杉嶺鄉蠶桑分管領導羅勇介紹，今年的正秋蠶繭由於各項技術措施落實到位，蠶繭質量好於去年同期，收購情況令人滿意，蠶農們是高興而來滿意而歸。下一步全鄉將加緊做好晚秋蠶飼養的準備工作，做到統一防治，統一消毒，爭取晚秋蠶繭再奪豐收。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- H&D Sonday 珊笛二代。拼接造型舒適懶骨頭-桃紅色
- 【Epiphone】Les Paul Standard Plustop PRO HB 復古煙燻色
- 【CASIO BABY-G】時尚霸氣甜美運動錶(BGA-230-7B2DR)
- 【Mollifix瑪莉菲絲】軟鎧甲 蜜腿升級9分塑身褲(兩件組)
- 【睡夢精靈】玫瑰王朝皇家四線獨立筒雙人加大床墊
- 【頂級美國ILG鑽飾】八心八箭戒指-璀璨星夜款 Ri110 主鑽約
- 【TORY BURCH】經典洞洞LOGO荔枝紋小牛皮肩背/斜背水桶包(
- 【VOLCOM】男款 S DYED HYBRID 舒適兩穿兩穿兩穿短褲(淺棕)
- A.S.O 美型氣墊 牛皮雕花v口奈米氣墊鞋 黑
- 《BuyJM》精緻鱷魚紋床尾椅/穿鞋椅/白(長103公分)
白露養生有講究 做好3護遠離疾病【北京新浪網】
再添新證據！產婦跳樓自殺到底是誰之過？【北京新浪網】
今日白露！你知道白露「十樣白」是哪十樣嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多