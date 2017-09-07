杉嶺鄉蠶農交繭現場 種統強 攝

？？？？華龍網9月7日17時訊（通訊員 種統強）近日，筆者在重慶市黔江區杉嶺鄉蠶繭站看到，許多蠶農正排隊出售蠶繭，個個都是笑容滿面，充滿豐收的喜悅。

？？？？據悉，為切實維護蠶農的利益，提高桑蠶養殖的效益，杉嶺鄉在今年正秋蠶繭生產中，克服初秋高溫乾旱影響，積極組織蠶桑技術人員深入蠶農戶開展技術指導和服務，針對不良氣候，指導蠶農喂水葉，強化消毒防病等技術手段。同時，鼓勵蠶農盡全力養好正秋蠶，防治桑葉剩餘造成浪費，把因高溫乾旱造成的影響降到最低程度，有效地應對了天氣對養蠶生產的影響。確保了全鄉蠶繭單產總產災年不減和蠶桑收入大幅增加。

？？？？據了解，今年正秋季，杉嶺鄉共計發放蠶種870張，預計收繭350餘擔，可實現產值134萬余元。

？？？？據杉嶺鄉蠶桑分管領導羅勇介紹，今年的正秋蠶繭由於各項技術措施落實到位，蠶繭質量好於去年同期，收購情況令人滿意，蠶農們是高興而來滿意而歸。下一步全鄉將加緊做好晚秋蠶飼養的準備工作，做到統一防治，統一消毒，爭取晚秋蠶繭再奪豐收。