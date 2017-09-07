賴清德市長卸任交接盼市政無縫接軌中廣新聞網 (2017-09-07 17:01)
準閣揆賴清德擔任台南市長最後一天，行程滿滿。一早前往辦公室打包，下午以市長身分參與最後一次市政會議，期許市府團隊繼續全力以赴，讓市政推動無縫接軌。而在完成交接，卸下市長職務後，還分別到永華市政中心和新營民治市政中心向市府團隊同仁再次道別。
（龐清廉報導）
準閣揆賴清德擔任台南市長七年多，即將卸任的最後一天，上午在市長室打包時，心中充滿感觸。他表示，時間真的過的好快，第一天上班時的情景歷歷在目，想到六七年來，在辦公室裡開會、討論事情、做決策，全都一一浮現在腦海裡，雖然有些不捨，不過對於代理市長與市府團隊有信心，相信未來市政工作不會停頓，而且會繼續向前。
下午市長交接前，賴清德最後一次以市長身分參加第307次市政會議，會中除聽取市政團隊「0206地震復原重建」及「七年施政成果」報告，逐一裁示提醒，並頒獎表揚榮譽市民。
台南市長交接典禮在永華市政中心舉行，由內政部長葉俊榮監交，代理市長李孟諺從賴清德中接下印信跟重任，同時宣誓就職。賴清德期許市府團隊會全力輔佐李孟諺代理市長，無縫接軌繼續為市政打拼。
卸下市長職務後賴清德先在光華市政中心向市府同仁道別，接著又到新營民治市政中心與同仁道別，之後隨即北上，準備明天閣揆交接。
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