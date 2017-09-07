【中央網路報】

行政院長林全率內閣總辭，行政院7日舉辦惜別茶會。林全除感謝全體行政院同仁在工作崗位的努力與付出，也期待賴準院長接任閣揆後，同仁持續地合作無間，使政府運作得更好，社會及國家更進步。中央社 行政院長林全率內閣總辭，行政院7日舉辦惜別茶會。林全除感謝全體行政院同仁在工作崗位的努力與付出，也期待賴準院長接任閣揆後，同仁持續地合作無間，使政府運作得更好，社會及國家更進步。林全表示，自從政以來，不輕許承諾，但承諾的一定做到，並秉持誠懇交心原則，與同仁及外界人士互動，從而使工作順利推動，也讓他在面對困難及挑戰時，獲得很大助益。林院長並肯定行政院同仁發揮專業、解決問題的能力。林全指出，擔任行政院長任內期間，雖面對許多危機，但也讓政府團隊學習到唯有與時俱進，不斷改變過去觀念，努力面對，認真處理，同時也要有新的人及新想法進來，才能繼續有好的表現。林全強調，現代化國家需要大家共同努力，基於受國家栽培，未來仍很樂意提供意見，並努力把所知回饋社會。此外，林院長並期勉政務官與文官能做為大家表率，掌握時間及機會，努力把事情做好，讓國家及社會更進步。今日惜別茶會，全體行政院同仁齊聚大禮堂歡送林全，由同仁代表獻花，林院長並與同仁們分組一一合照，現場離情依依，場面溫馨。（閻光濤報導）