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韓國瑜自副主席曾永權手中接下派任書張榮味帶領多位雲林鄉親相挺韓國瑜希望高雄鄉親能夠做到公平兩個字 本報訊:中國國民黨高雄市委員會7日上午在市黨部舉行主任委員布達典禮，韓國瑜自副主席曾永權手中接下派任書，正式接任高雄市主任委員，曾永權副主席期望韓國瑜在2018年能讓高雄再現藍天，韓國瑜則以「天地可破、熱情不破」自許，希望全體幹部秉持熱情、理想、與人為善的理念，讓選票回流。三、四百人參與這場布達典禮，將會場擠得水洩不通，鄉親的熱情，也鼓舞與會來賓的士氣，曾永權副主席認為國民黨基層的力量還在，只要大家堅持，相信國民黨可以東山再起，他期許在韓主委的帶領下，國民黨2018在高雄能再現藍天，2020年能重返執政。前雲林縣長張榮味也帶領多位雲林鄉親前來相挺，他表示高雄人和雲林人一樣惜情、重義，也會對敢打拚的人全力相挺，而韓國瑜正是這樣的人，因此，他會發動雲林在地及雲林到高雄定居的鄉親來相挺，讓韓的努力得到成果。代表高雄在地人歡迎韓國瑜主委的前議長許崑源則表示，韓的到來讓高雄看到希望，許崑源說，高雄需要有戰鬥力的人來領導，而韓主委不只有南部人的氣息，而且賣菜的經驗，也讓他更能了解農民的辛苦，對具有廣大農民的高雄市來說，是最適當的人選，而韓主委能獲得年輕人的支持，更是國民黨取得高雄執政權的最佳利器。看到那麼多人前來觀禮，甫接任主委的韓國瑜在致詞前就先脫下西裝穿起戰鬥背心，韓主委表示，高雄人熱情、腳踏實地、講〝奇摩子〞，穿著西裝找不到票，唯有和高雄人博感情才能得到支持。韓國瑜表示，全世界的國家，通常是首都與經濟重鎮雙發展，除了政治中心的首都，還會有個高度經濟發展的城市，例如美國的首都在華盛頓，經濟中心卻在紐約，大陸也有北京與上海雙發展，因此高雄應該是台灣經濟最發達的都市，結果卻不是這樣，尤其全世界只要是海空港合一的城市都很富裕，高雄卻是例外，其原因在於高雄有74%的青年人不願留在高雄發展，讓經濟沒有前景可言，才會造成今天的窘境。韓國瑜表示，有能力的找方法，沒能力的找藉口，他已經聽夠高雄民進黨遇事就〝中央重北輕南〞的口號，他希望未來在政經、民生議題上一馬當先，鼓勵議員們聯合質詢，他會到議會旁聽在背後支持，去突顯與民進黨的差異化，改變年輕人就業2.3K或2.5K起薪的困境，讓更多年輕人願意留在高雄或到高雄來發展。韓國瑜也希望，高雄鄉親能夠做到公平兩個字，公平來看待兩黨的表現，因為常被鞭打的孩子會畏首畏尾、被寵壞的孩子則會膽大妄為，國、民兩黨在高雄得不到公平的看待，他堅持〝天地可破、熱情不破〞，回歸國民黨當初有熱情、有理想、與人為善的態度，去感受民眾的呼吸、碰觸民眾的末稍神經、去感覺民眾的痛苦，用這樣的態度，讓選票可以回歸。