曾永權布達 韓國瑜任高市主委 張榮味相挺中央網路報 (2017-09-07 16:38)
三、四百人參與這場布達典禮，將會場擠得水洩不通，鄉親的熱情，也鼓舞與會來賓的士氣，曾永權副主席認為國民黨基層的力量還在，只要大家堅持，相信國民黨可以東山再起，他期許在韓主委的帶領下，國民黨2018在高雄能再現藍天，2020年能重返執政。
前雲林縣長張榮味也帶領多位雲林鄉親前來相挺，他表示高雄人和雲林人一樣惜情、重義，也會對敢打拚的人全力相挺，而韓國瑜正是這樣的人，因此，他會發動雲林在地及雲林到高雄定居的鄉親來相挺，讓韓的努力得到成果。代表高雄在地人歡迎韓國瑜主委的前議長許崑源則表示，韓的到來讓高雄看到希望，許崑源說，高雄需要有戰鬥力的人來領導，而韓主委不只有南部人的氣息，而且賣菜的經驗，也讓他更能了解農民的辛苦，對具有廣大農民的高雄市來說，是最適當的人選，而韓主委能獲得年輕人的支持，更是國民黨取得高雄執政權的最佳利器。
看到那麼多人前來觀禮，甫接任主委的韓國瑜在致詞前就先脫下西裝穿起戰鬥背心，韓主委表示，高雄人熱情、腳踏實地、講〝奇摩子〞，穿著西裝找不到票，唯有和高雄人博感情才能得到支持。韓國瑜表示，全世界的國家，通常是首都與經濟重鎮雙發展，除了政治中心的首都，還會有個高度經濟發展的城市，例如美國的首都在華盛頓，經濟中心卻在紐約，大陸也有北京與上海雙發展，因此高雄應該是台灣經濟最發達的都市，結果卻不是這樣，尤其全世界只要是海空港合一的城市都很富裕，高雄卻是例外，其原因在於高雄有74%的青年人不願留在高雄發展，讓經濟沒有前景可言，才會造成今天的窘境。
韓國瑜表示，有能力的找方法，沒能力的找藉口，他已經聽夠高雄民進黨遇事就〝中央重北輕南〞的口號，他希望未來在政經、民生議題上一馬當先，鼓勵議員們聯合質詢，他會到議會旁聽在背後支持，去突顯與民進黨的差異化，改變年輕人就業2.3K或2.5K起薪的困境，讓更多年輕人願意留在高雄或到高雄來發展。
韓國瑜也希望，高雄鄉親能夠做到公平兩個字，公平來看待兩黨的表現，因為常被鞭打的孩子會畏首畏尾、被寵壞的孩子則會膽大妄為，國、民兩黨在高雄得不到公平的看待，他堅持〝天地可破、熱情不破〞，回歸國民黨當初有熱情、有理想、與人為善的態度，去感受民眾的呼吸、碰觸民眾的末稍神經、去感覺民眾的痛苦，用這樣的態度，讓選票可以回歸。
【中央網路報】
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