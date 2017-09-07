行政院長林全7日在行政院會聽取國發會「服務型智慧政府推動計畫整體規劃」報告後表示，該案為「數位國家‧創新經濟發展方案」的重要子計畫，可促進政府數位服務轉型，與國際接軌，有助於提升台灣數位競爭力。



林全指出，為簡化有關程序，提升政府效能，請主計總處針對108年政府經費結報作業研議一站式服務，並增列學校教師研究費經費結報；另請衛福部以推動長期照護政策為範疇，擴大社會福利一站式服務適用範圍。



林全強調，請各相關部會配合該計畫，優先編列預算辦理各項具體作為，並從民眾需求角度思考，加強跨域服務流程改造，積極推動政府服務的轉型。



國發會指出，相關電子化政府推動成果包括：由英國開放知識 基金會辦理的政府開放資料評比獲2016年及2017年全球第 1 名、稅額試算使用率為87.81%、國道電子收費使用率達92.8%、每年開出63億張電子發票掌握食安蹤跡，以及完備iTaiwan免費無線網路10,136個熱點等。



國發會進一步表示，該計畫預期效益包括：電子化政府全球排名維持前10名、2020年數位服務使用率達60％、政府轉型為資料提供者，發展資料驅動應用，以及建立政府與民眾的伙伴關係。（閻光濤報導）

【中央網路報】