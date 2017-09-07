原標題：無錫26歲女子遭家暴被虐打致死！丈夫投案自首留下6歲的兒子

日前，李女士向[現場JIAN]反映，稱自己的親妹妹小玲於9月3日凌晨在新吳區梅荊花苑177號的家中，被其妹夫暴力毆打后死亡，事發至今，男方家屬一直選擇逃避，無奈之下李女士只能向媒體求助。

死者母親：接到女婿電話稱要弄死女兒

上午，記者來到事發地，死者小玲的母親黃女士告訴記者，9月2日晚上10點多，她在老家接到了女婿戴某打來的電話，可對方一開口就把黃女士嚇懵了。「他那天喝了點酒，說跟我女兒吵架了，說今天是我最後一次叫你一聲媽，他說我今天要把你女兒弄死，因為他晚上10點從寧波回來的時候發現我女兒不在家，後來我才知道那天晚上我女兒是和幾個小姐妹出去吃飯，回來有點晚了，結果等我女兒回來剛走到樓下他就一頓暴打，我女兒滿臉都是血，血都從嘴裏、鼻子里流下來了。」

當時，小玲的姐姐李女士也在電話旁，聽到這番話她立馬打電話聯繫在無錫的老公王先生，可當王先生趕到小玲家中時，發現躺在床上的小玲已是傷痕纍纍。「當時我小姨子臉被打腫了，手上腿上也都是傷，我就讓她老公趕緊帶她去醫院檢查，他一開始同意的，後來又反悔了，最後經房東和室友一起勸導才送去醫院的。」

事發當晚鄰居聽見吵架聲

附近鄰居張阿婆告訴記者，9月2日晚上她和幾個好友在樓下乘涼，看到了小玲被其丈夫暴打的場景。「我們看到那男的對他老婆「啪啪」就是幾個耳光，你說一個女人怎麼經得起一米八幾的男人這樣打，他就是想要弄死她。他還說你們看什麼看，趕緊散了，我現在連殺人的念頭都有。」

跟小玲同住一棟樓的孫阿姨告訴記者，事發當晚，就聽到5樓傳來吵架聲，聲音很響，不時還伴有女子凄慘的哭喊聲。「應該是他把老婆往牆上撞，我們樓下的人都聽到「咚咚」的聲響，打的不是一會會。」鄰居們見狀就報了警，期間也有人上門勸阻未果。

李女士：9月3日凌晨妹妹死亡 妹夫報警自首

9月3日凌晨2點左右，小玲一行人從醫院回來，姐夫王先生讓妹夫戴某當面保證不再對小玲實施家暴后便離開了，可誰也沒想到兩個小時后，李女士就接到了妹妹在家中死亡的噩耗。「凌晨4點多，我那個兇手妹夫的朋友打來電話說我妹已經走了，當時我們沒反應過來，以為是說我妹妹從家裡走出去了，後來他又說你妹妹已經死了。我們昨天去看了妹妹的遺體，整個頭都是腫的，已經面目全非了，就是被她老公打死的。」

李女士：妹夫懷疑妹妹出軌

李女士說，妹妹死亡后，妹夫戴某就報警自首了，而他們6歲的兒子當時並不在場，兩個月前已被送到男方老家。當記者問及戴某為何會毆打妻子 ，李女士說可能是他生性多疑。「因為我妹妹長得很漂亮，有的男的對我妹妹稍微好一點，她老公就會吃醋，但是我妹一直是個恪守本分的人，但他老公一直懷疑她出軌。」

李女士：妹妹未婚先孕 無奈同意婚事

李女士告訴記者，他們來自安徽，妹妹小玲今年26歲；妹夫戴某今年31歲，江西人。2010年剛從學校畢業的小玲就選擇到無錫打拚，恰巧來到了戴某所在的公司工作，兩人一見鍾情，期間李女士家人也多次反對他們交往，可次年小玲就懷孕了。「交往的時候他就打過我妹，當時我爸就說你要是執意跟這男的在一起我就當沒你這個女兒，但我妹還是堅持，直到懷孕七個月了才來跟我爸媽要戶口本，說要去江西結婚，可等到了江西才發現原來戴某是離異的，還帶著一個孩子，他就是一直在騙我妹妹。」

李女士：妹妹多次遭其夫家暴

考慮到肚子里的孩子，2012年初，小玲與戴某還是結了婚，婚後兩人租住在無錫。李女士說，妹妹婚後的生活更是雪上加霜，曾多次遭到丈夫戴某的虐打。「我知道的就有3次，2015年有一次被打的很嚴重，頭上被打腫，身上到處是淤青，然後我妹妹嚇得跑到我家住了兩個月，有一天她丈夫就跑上門要帶我妹回去，我攔著不讓，因為當時我就希望我妹跟他離婚，所以他對我一直懷恨在心，每次跟我妹吵完架就說，只要你敢跟我離婚我就把你姐弄死。」

李女士：望男方家屬現身 商議妹妹後事

李女士說，9月3日事發後妹夫被警方帶走，其家人遲遲不肯現身，導致妹妹的後事就一直擱著沒辦。「我知道他（戴某）家裡人現在就在無錫，因為我們有人看到了，我就希望他家裡人能出來跟我們碰個頭，處理下我妹妹的後事，讓她能入土為安，至於賠償的問題我們會走法律程序。」

隨後記者電話聯繫上了戴某的一位朋友，對方稱雙方家屬已經取得了聯繫。「雙方家屬已經聯繫上了，是跟女方那邊的一個舅舅聯繫的。」

隨後記者也從李女士口中得到了證實，雙方家屬會儘快碰面，協商料理小玲的後事。目前此事警方正在進一步調查中。