陝西延安一小學部分學生嘔吐不適 官方介入調查北京新浪網 (2017-09-07 16:47)
？？？？9月7日，崖里坪小學暫時放假。 高慶國 攝
中新網陝西延安9月7日電 (記者 高慶國)記者7日從延安市寶塔區委外宣辦獲悉，寶塔區崖里坪小學5日出現部分學生嘔吐現象，目前已先後有60名學生到醫院就診。事發後，寶塔區教體局、區食藥局等相關部門立即介入調查。
記者7日在延安市博愛醫院看到，目前該醫院有15個病房住著身體不適學生，還陸續有學生在家長的帶領下前來抽血、檢查。癥狀大多為拉肚子、嘔吐、發燒或腹痛。
崖里坪小學為封閉式學校。 高慶國 攝
據一些家長向記者反映，他們5日、6日陸續發現孩子出現嘔吐等不適情況。一些走讀學生的家長在5日下午接孩子回家后發現不適情況，住校學生家長大多在6日接到學校通知，將孩子接回家才發現異常。
多名家長證實，學校從6日(周三)開始停課，而正常放假是每半個月放一次假，周四或周五接孩子。記者7日在該校看到，目前學校已停課。
延安市寶塔區官方稱，9月5日19時30分許，寶塔區崖里坪小學出現部分學生嘔吐現象。事發後，寶塔區教體局、區食藥局等相關部門立即介入調查。事情發生后，學校將學生送往延安博愛醫院、延安大學附屬醫院檢查。截至9月7日8時10分，陸續有60名學生到延安博愛醫院、延安大學附屬醫院就診。
家長在醫院為孩子辦理入院手續。 高慶國 攝
目前，此事原因正在調查中。(完)
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