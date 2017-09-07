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中商產業研究院近日根據民政部門數據，對今年上半年全國結婚和離婚情況進行統計。結果發現，有558萬對夫婦，同時還有185萬對離婚。

今年上半年，全國各級民政部門和婚姻登記機構共依法辦理結婚登記558萬對，比去年下降7.5%;依法辦理離婚登記185.6萬對，比去年同期上升10.3%。其中離婚結婚比靠前的三個城市分別為天津市、黑龍江、吉林省，離婚結婚比分別為60.50%、58.92%、56.34%，北京市以50.60%排在第四。也就是說，與新婚人口相比，離婚的數字也比較高。離婚結婚比最低的省份分別為西藏、甘肅和青海，離婚結婚比分別為10.53%、16.92%、17.06%。

陝西離婚結婚比為27.41%，處於全國中游。上半年登記結婚156447對，離婚登記42887對。

據調查，中國離婚率十強城市分別是北京、上海、深圳、廣州、廈門、台北、香港、大連、杭州和哈爾濱。離婚的六大原因分別是：一方出軌、家庭暴力、性格不合、婆媳不睦、不良嗜好和購房需要。

華商記者 李程

編輯：華商報供稿