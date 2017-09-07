澳大利亞女子因太胖 申請領養孤兒時被拒絕北京新浪網 (2017-09-07 16:49)
中新網9月7日電 據澳洲網報導，本想著收養孤兒可以為社會做一份貢獻，但是澳大利亞一名女子卻萬萬沒想到，收養機構因其太胖而拒絕了申請要求，最後她通過縮胃手術減輕體重，才能順利領養到孩子。\r\n\r\n
據報導，25歲的梅莉莎曾想收養一名孤兒，但是對方表示，她的BMI (身體脂肪率)太高，無法收養孩子，最後她和丈夫花了7年的時間才成功收養到一名孩子。\r\n\r\n
「我當時100公斤，然後我們的申請就被拒絕了，我知道自己超重，但是我在那一年時間里參加了3次三項全能比賽，我的身體沒有病到無法照顧孩子，」梅莉莎說，「我當時還患有多囊性卵巢綜合征，那也是導致我超重的原因之一。」\r\n\r\n
報導稱，最後通過縮胃手術，梅麗莎減去了50公斤的體重，但是收養機構又稱梅麗莎的丈夫克里斯(Chris)沒有與孩子相處的經驗，儘管克里斯是一名老師。\r\n\r\n
在經歷了百般阻撓之後，梅麗莎夫婦終於如願收養到2歲的詹姆斯，但是他們認為收養過程不應該如此困難。「我認為有很多很棒的人有可能成為偉大的父母，但是他們的申請還沒有被批准，因為這些武斷的評定標準並不能幫助挑選出好的父母。」梅莉莎說。
責任編輯：何路曼
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