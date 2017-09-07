中新網9月7日電 據俄羅斯衛星網報導，民意調查機構全俄社會輿論研究中心公佈的民意調查顯示，俄總統普京再度成為俄羅斯最受信任的政治家。排名前三的依舊還有國防部長紹伊古和總理梅德韋傑夫。

資料圖：俄羅斯總統普京

資料圖：俄羅斯總統普京

調查顯示，50.1%的受訪者表示信任普京，只有1.8%的人表示不信任。紹伊古和梅德韋傑夫的信任率分別為16.7%和15.5%。

俄外交部長拉夫羅夫的信任率為12.8%，排名第四。在他之後的依次是俄自由民主黨主席日里諾夫斯基、俄羅斯共產黨主席久加諾夫、公正俄羅斯黨主席米羅諾夫和反對派人士納瓦利內。

全俄社會輿論研究中心的另一項民調則顯示，截至9月初，84.4%的俄羅斯人對總統普京的工作表示認可。

調查還顯示，8月底至9月初，53.3%的受訪者表示認可總理梅德韋傑夫的工作。總體上，這段時間內有57.4%的受訪者積極評價政府工作，30.5%的人表示不認可。