雲南任免陳忠文、張洪峰、張明、李輝、飛再明、徐紹能等職務北京新浪網 (2017-09-07 16:52)
？？？？經濟日報-中國經濟網昆明9月7日訊 雲南省政府網站近日發佈兩則幹部任免通知，涉及省公安廳、住房城鄉建設廳等單位。具體情況如下：
省人民政府決定：
陳忠文 任省公安廳巡視員，免去省公安廳副廳長職務。
省人民政府決定：
張洪峰 任省公安廳反恐怖總隊總隊長（副廳級，試用期一年）；
張明 任省住房和城鄉建設廳副巡視員；
李輝 任省住房和城鄉建設廳副巡視員；
飛再明 任省道路運輸管理局局長（副廳級，試用期一年）；
徐紹能 任中華人民共和國瀾滄江海事局（雲南省航務管理局、雲南省地方海事局）局長（副廳級，試用期一年）。
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