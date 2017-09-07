真有免費午餐！紐約市公校學生新學期獲開學大禮北京新浪網 (2017-09-07 16:53)
中新網9月7日電 據美國《世界日報》報導，紐約市教育總監法瑞娜(Carmen Farina)當地時間9月6日與多名教育人士宣布，全市所有公校學生從新學期起都將享有免費午餐。市公益維護人士指出，「全部學生免費獲得午餐能保證那些『貧窮家庭的孩子』，不再因為覺得丟人而不申請免費午餐」。
法瑞娜表示，目前紐約市公校已保證全體學生獲得免費早餐，且上一學年已有75%的公校學生符合免費午餐資格，如今新學期開始，在以往基礎上將有超過20萬的學生受惠於免費午餐項目，為家庭減輕每年300美元的學校午餐開支，用作家庭其他開支、更是可以捐給學校進行校園建設。
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