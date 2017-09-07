中新網9月7日電 綜合台灣媒體報導，台灣當局行政機構今日公佈815大停電行政責任調查報告。報告指出「中油」與台電公司所承擔的責任，要求兩家公司立即啟動全面體檢；報告並提出短期與中長期可改善事項的建議，稱大型電廠應有分群或分組設計，提升整體電力系統的彈性；對於相關人員究責部分，報告指出，行政機構已責成經濟部門根據調查報告加速處理。

8月15日下午，台電公司大潭電廠6部機組跳脫，供電容量減少約400萬千瓦，導致全台灣17個縣市陸續傳出無預警停電意外，668萬戶受影響。圖為台北市最繁華的信義商圈的大型商場停電，商場內一片漆黑，將顧客全部疏散。 中新社 記者 路梅 攝

8月15日下午，台灣17個縣市陸續傳出無預警停電意外，668萬戶受影響。圖為台北市最繁華的信義商圈的大型商場停電，商場內一片漆黑。中新社記者 路梅 攝

台灣當局行政機構副發言人張秀禎受訪時表示，調查報告指出大停電事故的原因與缺失，並對「中油」與台電提出改善建議，究責部分由經濟部門處理。

調查報告認為，「中油」公司責任包括未訂定更換電源供應器的標準作業程序、未依台電及「中油」的供氣合約及聯繫通報機制通知台電，且僅一人在場監工，相關主管督導不周且未落實管理。

台電公司責任方面，分區輪流限電處置上雖尚符系統安全需求，但缺乏預警機製造成民眾不安及不便，恢復供電作業也應再加精進；事故發生后，在未確認系統完全恢復正常下，將台中火力發電廠5號機調速機控制器由手動改自動，造成該機組跳機，相關作業也應加以檢討。

調查報告指出，台電及「中油」應立即啟動全面體檢，對全台天然氣電廠關鍵性弱點儘早予以排除，避免事故再度發生；台電及「中油」應協調落實共同管理機制、強化員工專業訓練和緊急應變能力、建立多層防護機制、提升燃料供應的餘裕及穩定度等。

調查報告除了指出疏失部分，也提及短期與中長期可改善事項，並在中長期改善事項中指出，台電公司供電系統及電力調度再檢討加強韌性及彈性，大型電廠應有分群或分組設計，才能提升整體電力系統的彈性。

報告指出，台灣地區大型集中式發電廠在未來二、三十年的系統運轉上似乎已無法避免，為提升整體電力系統的彈性(Resilience，快速恢復的能力)，大型電廠應有分群或分組設計，可獨立運轉不相互影響，並保有相互支持的功能，以提升整體電力系統的彈性。另外，配合智能電網的發展，尚應加強電網的結構與調度彈性。

另外，報告建議，台電應將各項可能風險納入電力調度考慮；因應能源轉型，2025年燃氣、燃煤及再生能源占發電比率分別達50%、30%及20%，建議在未來電力調度原則中，除考慮環保及經濟性外，應考慮中長期電力供應配比多元化，避免風險過度集中於單一能源的供應。

報告也建議，台電應將風險納入電力調度考慮，亦即應儘可能降低同一發電廠的發電量，尤其是共享供氣站、共享電源線者。

關於外界關切的相關人員究責部分，報告指出，行政機構已責成經濟部門根據調查報告加速處理。後續將依各項缺失對應的單位與職務，從事業總經理以下至現場操作人員，依其督導、管理與操作的疏失責任事項，切實辦理懲處。除了現職人員外，曾任上述職位的相關人員，也將一併納入檢討。

8月15日下午4時，台電公司大潭電廠因天然氣供應中斷，導致機組停機，全台各地多處停電。為釐清事故發生原因及行政責任，行政機構負責人林全指示「政務委員」吳宏謀成立「815停電事故行政調查項目小組」。