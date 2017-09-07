美海軍第七艦隊新司令：撞船事故仍在調查之中北京新浪網 (2017-09-07 16:53)
中新網9月7日電 據日媒報導，本月7日，就任以駐日美國海軍橫須賀基地(位於日本神奈川縣橫須賀市)為據點的第七艦隊司令菲利普？索耶中將(Phillip？Sawyer)禮節性拜訪了橫須賀市市長上地克明。
資料圖：事故現場
據報導，關於第七艦隊接連發生事故，菲利普表示「正在調查出現的問題，將迅速糾正需要糾正的地方。」
據悉，美第七艦隊今年6月在日本靜岡縣伊豆半島近海、8月在新加坡附近的馬六甲海峽東部發生兩起宙斯盾艦撞船事故，造成船員死亡。8月23日前任約瑟夫？奧庫安被解職，任太平洋艦隊副司令的索耶接替其職。
橫須賀市長上地向事故遇難者致以哀悼，此外還表示「希望(艦船)得到安全且穩定地運作。」
據了解，美第七艦隊擁有海上艦艇及潛水艇50至70艘，航母艦載機、巡邏機等軍機約140架，是美國本土以外開展活動的美軍艦隊中規模最大的。轄區覆蓋國際日期變更線以西的太平洋起至印度洋的大範圍海域。
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