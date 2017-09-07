？？？？華龍網9月7日16時30分訊 近日，浙商銀行重慶分行在分行一樓會議室舉行「一站到底」合規知識競賽決賽。10名決賽選手參與現場角逐，吸引分行全體員工近400人現場觀戰，並特邀人行重慶營管部反洗錢處、重慶銀監局消保處相關領導蒞臨指導。

圖為活動現場 浙商銀行供圖 華龍網發

？？？？決賽現場，分行劉修恩行長助理首先作了賽前動員，總結了競賽活動前期準備情況，鼓勵選手賽出水平，賽出風采。決賽採用「一站到底」的形式進行，經過前期初賽選拔的10名選手分成兩隊（分別命名「合規護衛隊」、「戰狼隊」）開展對決。對決過程中，參賽選手沉著應對，現場比分你追我趕，台上氣氛緊張激烈，台下觀眾熱情助威，賽事精彩紛呈、全場掌聲不斷。最終，經過8局激烈對決，決出優秀選手獎1個、團隊冠軍獎1個以及個人風采獎1個，並根據前期各部門、各支行組織員工線上答題參與率及得分情況評出組織獎一、二、三等獎各1個。同時，活動過程，引入專家出題環節，由監管機構領導及分行行領導現場出題，選手搶答，豐富了活動形式；比賽間隙，還穿插觀眾互動環節，主持人出題、現場觀眾搶答，活躍了現場氣氛。另外，針對疑難問題，由指定評委現場裁判，增強了比賽公正性。

？？？？活動最後，監管部門領導上台發言，充分肯定了分行此次合規知識競賽活動的鮮明新穎的形式和宣傳合規知識的成效。鄭莉副行長作總結髮言，對競賽活動中我行員工展現的力爭上遊、勇立潮頭的精神風貌予以高度讚揚，並要求全行員工以此次合規競賽活動為契機，回歸「學」與「做」的本源，合規從業，規範履職，切實增強內控合規工作的責任感和使命感。

？？？？本次合規知識競賽活動是浙商銀行重慶分行今年「內控保駕 合規護航」系列活動的重要內容。活動為期一個月，前期，分行組織人手彙集編寫了1000多題的合規知識題庫，內容涵蓋銀行基礎業務、內控案防、反洗錢及消費者權益保護等銀行合規知識等。8月，組織全行員工通過在線制度學習、手機答題測試的方式，優選出十名選手參加現場決賽。本次活動，通過生動活潑、富有趣味性的競賽形式使全行員工更加深入地了解了銀行合規知識，讓全行員工在競賽中學習，在學習中進步，全面提升合規知識的廣度，強化內控合規意識，進一步樹立「內控創造價值、合規人人有責」的理念。分行將以本次合規知識競賽為契機，守底線，促發展，全行唱響內控合規管理的「同一首款」，凝心聚力、銳意進取，開創重慶分行持續健康發展的新局面。