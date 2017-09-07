停車場保安王某介紹欄杆受損情況。沙坪壩警方供圖 華龍網發

華龍網9月7日16時29分訊（記者 張勇）做錯了事情，最起碼有一個好的態度，第一時間要承認。然而，昨（6）日，一男子明明破壞了重慶某停車場的欄杆，居然堅決否認，結果讓現場的監控還原了過程。

9月6日20時左右，重慶市沙坪壩區一家停車場的保安報警，稱停車場的進門欄杆被人故意損壞了，損失大約1000元。接到報警，該區110快處隊的民警第一時間趕到了現場。

報警的保安姓王。在現場，王某告訴民警，停車場裏面有一個姓李的住戶，經常在開車回家的時候，以擋路為由搬動欄杆。當天王某上完廁所回來，前後也就幾分鐘時間，居然發現欄杆遭人搬動損壞。通過調取監控，王某看到又是李某開車回家的時候，下車猛力搬動欄杆造成損壞。

李某破壞欄杆時的監控錄像截圖。沙坪壩警方供圖 華龍網發

了解情況以後，民警立即進入停車場找到了損壞欄杆的嫌疑人李某。不過，李某矢口否認自己損壞了欄杆。直到民警拿出監控視頻給李某看，並告知他已經涉嫌違反《治安管理處罰法》的時候，李某這才承認了自己因為瑣事心生怨恨，所以撒氣到停車場，有了當天故意搬壞欄杆的行為。

最後，民警將嫌疑人李某傳喚至派出所，等待他的將是法律的懲處。

警方提醒：《治安管理處罰法》第四十九條規定，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。市民朋友們在產生矛盾時，一定要尋求合法的方式解決，否則悔之晚矣。