？？？？華龍網9月7日16時訊（通訊員 劉蘭）重慶雙橋經開區手機產業鏈上的企業大都面向海外市場，產品主要出口到非洲、拉美等國家，這很容易被不了解內情的人貼上「低端」的標籤。其實不然，雙橋經開區手機產業鏈上的產品在國內市場同樣具有強大的競爭力，他們不但為聯通、電信生產定製機型，還為很多知名電子整機產品提供配套部件。

？？？？戴靜所在的傳樂音響（江蘇米迪）在國內聲學設備行業中有一定地位，今年1—4月，傳樂音響為OPPO生產了400萬隻手機喇叭。該公司生產的手機喇叭質量上乘，經久耐用，附加值高。目前這條生產線做出的產品，還被送往聯想為摩托羅拉手機配套，即將迎來更大的訂單。

？？？？丁辰科技公司生產的三款攜帶型微型投影儀，產品小巧精美、功能強大，投影面積可達到100寸左右，售價從1500元到2500元不等。目前，這三款產品主要為康佳貼牌生產，每月可接到訂單上萬台。

？？？？隨著工廠生產能力的提升，丁辰也有意把總部正研發的的一款高端投影儀產品生產線遷入雙橋經開區。該型投影儀亮度可達1000尼特，通俗理解就是在極強的太陽光直射下，能清楚辯讀屏幕上的文字。同時具有2K解析度，可輕鬆用於商業辦公、電視電話會議等場景，比當前市面上的同類產品體積更小巧的、續航能力更長，預計每台售價4000元以上。

？？？？今年2月投產的深琅影像科技有限公司，主要為手機、汽車、玩具生產配套攝像頭，合作商包括比亞迪、偉易達 凌度、安尼泰科等。目前，公司產品線已經全部從模擬信號產品升級到了數字信號產品，並且研發出了高端的無人機攝像頭。