消防課程進軍訓 通訊員毛宇供圖

？？？？華龍網9月7日16時訊（通訊員 毛宇）日前，重慶雙橋經開區各高校相繼開始了新生軍訓工作，並將消防安全知識及技能學習作為「必訓科目」納入了軍訓課程。

？？？？訓練中，消防官兵採取集中授課的方式，為新生髮放了《學生軍訓消防安全知識讀本》，結合全國高校經典火災案例和校園火災特點，對火場逃生自救等知識進行了詳細講解。現場指導新生試穿滅火戰鬥服、鋪設水帶、連接水槍、撲滅油盆火災，使學生更直觀地學習掌握了防火、滅火、逃生等技能。軍訓消防課程全面增強了新生防範火災的綜合能力，築牢了大學校園安全「防火牆」。