？？？？今年以來，江津區中醫院黨委緊緊抓住「兩學一做」學習教育常態化制度化的契機，以支部主題黨日為抓手，創新主題黨日活動「X」形式，豐富活動內容，真正讓主題黨日活動實現了支部全覆蓋、活動接地氣。

？？？？傳承文化品經典。傳統文化是中華民族的瑰寶。為弘揚和傳承中華傳統文化，培養全體黨員愛國、愛家鄉的情懷，5月27日，該院機關支部舉行了「弘揚愛國主義精神，傳承中華傳統文化」的端午主題黨日活動。「端午，是我國傳統的節日之一，是世界非物質文化遺產之一。古往今來，有許多的詩詞大家為端午書寫了流傳千古的詩篇……」與會黨員們首先重溫了端午佳節的相關知識，在交流發言中，黨員們紛紛圍繞端午主題展開了熱烈的討論。有的暢談家鄉風俗，有的分享詩詞文化，有的講述趣聞軼事，有的講解中醫養生文化……歡笑聲和掌聲不時響徹會場。學習結束之後，與會黨員們利用下班時間包起了粽子，親身體會傳統民俗文化的魅力。

？？？？6月23日，該院德感臨床支部為了慶祝中國共產黨建黨96周年，舉辦了「迎七一，吟詩頌蓮」活動。支部同志分小組朗誦了周敦頤的《愛蓮說》，暢談荷花出污泥而不染的精神和奉獻精神，堅定了剛正不阿的理想信念和愛國奉獻的思想品格。

？？？？科普文化送健康。隨著生活水平的改善，群眾對健康的需求也不斷提高。科普醫學知識，不僅能讓更多人了解與自己密切相關的醫學知識，還能更好預防疾病，遵循醫囑，接受科學治療，健康生活。江津區中醫院黨委充分發揮醫學技術優勢，將主題黨日活動與中醫藥文化的傳播活動結合起來。機關支部組織專家隊伍，編寫中醫藥科普讀本，以政策巡講、義診、科普講座等形式開展了「中醫藥進校園、進社區、進機關、進企業」活動，廣泛傳播祖國的傳統醫學文化；德感臨床支部聯合區滾石體育發展有限公司在四面山舉辦了「練技能，更練膽識」的主題活動，向區滾石體育有限公司的員工演示了心肺復甦的全過程，並給他們詳細講解了心肺復甦的操作步驟，以及每個步驟的操作要點，幫助他們在碰到類似的緊要關頭時，能夠學以致用。

？？？？幾江臨床支部與慈雲鎮雷麗蔬菜種植場黨支部聯誼，在共同探討黨建工作的新方法的同時還為他們帶去了健康知識講座，傳播健康生活常識，幫助他們建立良好的生活習慣。幾江臨床支部、先鋒工商所黨支部、慈雲鎮雷麗蔬菜種植場黨支部和區農委經管黨支部共同聯誼，開展主題黨日活動，來到慈雲鎮中心養老院為100餘名老人開展義診、宣傳健康知識、宣傳國家政策等活動。隨後，一行人來到慈雲鎮雷麗蔬菜種植場，參觀種植場建設情況，為種植場的可持續發展積極建言獻策。

？？？？同時，醫院幾江臨床支部還積極幫助雷麗蔬菜種植場拓展訂單農業等產品，對雷麗蔬菜種植場的因病致貧等黨員進行精準扶貧，開展醫藥送到家的活動。多個單位和基層支部之間聯誼開展的以「傳播文化 精準扶貧」為主旨的主題黨日活動，打破不同行業之間的思維局限，拓展了基層黨員的知識面，帶來了一場思想碰撞的盛宴。

？？？？義診服務惠民生。醫院與德感、雙福、蔡家等9家衛生院是醫聯體共建單位。今年，結合這一實際，院黨委辦公室定期組織黨政領導班子、行政職能科室負責人及各臨床科室的專家，走進鄉鎮、社區、村居，扎紮實實的開起了 「院壩會」，讓支部主題日「X」內容更加豐富。將政策宣講、醫療健康知識普及、現場義診同醫聯體的技術指導結合起來，在積極聽取收集群眾意見的同時，還將定期組織專家為鎮街老百姓提供上門的醫療服務。這就意味著，患者在家門口就可以體驗專家的一體化服務。2017年上半年，醫院黨委共開展醫聯體義診共11次，服務群眾2600餘人次，發放健康資料5000餘份。

？？？？學習先進勵擔當。今年5月院黨委向全體黨員發起認真學習「全國優秀縣委書記」廖俊波同志的先進事迹的號召。各支部積極行動起來，以專題研討會的形式開展主題黨日活動，組織全體黨員觀看焦點訪談《撲下身子，苦幹實幹》訪談紀錄片並開展《向廖俊波同志學習做合格黨員》黨課學習。廖俊波同志的實際行動打動了每一名黨員，大家暢所欲言，敞開心扉表達觀后感想，紛紛表示要以廖俊波同志為榜樣，立足本職工作，強化責任擔當，要學習並弘揚廖俊波同志信念堅定、對黨忠誠的政治品質；心系群眾、勤政為民的公僕情懷；敢於擔當、苦幹實幹的務實作風；無私奉獻、忘我工作的敬業精神；廉潔奉公、乾淨做事的高尚情操。把思想和行動統一到區委、區政府的決策部署上來，進一步增強「四個意識」，踐行黨的宗旨，真抓實幹，爭做「四講四有」合格黨員，為人民群眾的健康事業不懈努力。

？？？？為紀念建軍90周年，8月10日，機關和幾江臨床黨支部聯合開展主題觀影活動，組織全體黨員集體觀看影片《建軍大業》。《建軍大業》講述的是1927年第一次國內革命戰爭失敗后，中國共產黨以毛澤東、朱德、周恩來等革命同志為代表的先驅們為挽救革命，在江西南昌舉行武裝起義，積極開展創建人民軍隊的探索和實踐的動人故事。通過觀影活動引導全體黨員同志學習革命先輩不怕犧牲、甘於奉獻的共產主義精神，始終做到對黨忠誠。重溫我黨、我軍苦難輝煌史的同時，傳遞了正能量，激勵了幹事創業的激情。

？？？？今年以來，江津區中醫院黨委通過狠抓支部主題黨日活動落實，加強和規範黨內政治生活。各支部嚴格按照「2+X」 主題黨日活動模式開展了一系列形式多樣、內容豐富的活動，不僅進一步加強和規範了黨的組織生活，而且還進一步增進黨員之間的了解，增強黨員黨性意識和組織觀念，提高黨組織的創造力凝聚力戰鬥力，充分發揮了黨支部的戰鬥堡壘作用。