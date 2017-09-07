電影《蜘蛛俠：英雄歸來》對抗版海報。片方供圖

華龍網9月7日16時30分訊（記者 李裊）好萊塢冒險動作電影《蜘蛛俠：英雄歸來》將於明（8）日正式上映。這一次，鋼鐵俠現身為蜘蛛俠保駕護航，二人聯手與「大反派」禿鷹展開較量。今（7）日，「重慶」客戶端聯合片方送出30個電影兌換碼，重點是影院、時間由你來選。

電影《蜘蛛俠：英雄歸來》的故事承接《美國隊長3》，首次獨立冒險的「小蜘蛛」也不會再經歷「被蜘蛛咬」「叔叔去世」等觀眾早已熟知的情節。小羅伯特·唐尼飾演的鋼鐵俠，將手把手培訓湯姆·赫蘭德飾演的蜘蛛俠。除了在情感上給予年輕的小蜘蛛支持與鼓勵，這位給力的鋼鐵俠爸爸還用一套充滿高科技含量的戰衣，助力小蜘蛛完成全方位技能升級。

導演喬·沃茨直言「蜘蛛俠才是復聯戰隊里最棒的超級英雄」，這部電影裡，曾經飾演過蝙蝠俠的影帝邁克爾·基頓強勢加盟，成為反派「禿鷹」的不二人選。當蜘蛛俠遇見最強反派，這場特別的世紀之戰你想不想看？

鋼鐵俠與蜘蛛俠擁有「亦師亦友」的關係。片方供圖

參與方式：

下載並註冊成為「重慶」客戶端用戶（為了便於工作人員聯繫，請用手機號註冊），在下方評論區寫下你對影片的期待。留言集滿3個點讚后，即有機會獲得電影兌換碼。我們將選取15名中獎者，每個中獎者將獲得2個兌換碼。

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參與時間：

即日起至9月9日12:00

活動公佈時間：

9月9日14:00（工作人員將以簡訊或電話的形式通知，請保持通訊暢通）

兌換碼使用規則：

1.兌換碼僅限淘票票平台兌換，每個兌換碼能兌換一個座位，如果您有多個兌換碼，請選擇多個座位，付款時選擇對應的兌換碼兌換即可，vip、巨幕、imax等特殊場次不支持兌換。

2．使用兌換碼選座無需另補差價，僅限兌換售價不高於75元的場次。

3．兌換碼有效期2017年9月1日-10月7日，過期不退不換。

4．活動期間支持兌換的影院以用戶兌換時淘票票平台展示的為準。

5．兌換碼僅限在淘票票平台在線選座時使用，不接受影院現場兌換。

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