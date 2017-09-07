台灣地區領導人蔡英文(圖片來源：「中時電子報」)

【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」9月7日報導，賴清德新「內閣」名單傳出，台灣前「金管會主委」曾銘宗表示，若無金融背景的顧立雄可接掌金管會，那路人都可擔當此職。而陳美伶轉任「國發會主委」，也讓外界擔心很難勝任這個新職務。對此，島內自由作家洛杉基酸諷，富家女從傳統市場看到綠色菜就抓，蔡英文當局內部，可以說是一片慘綠。

洛杉基表示，蔡當局中如今有「空心菜總統」、「西瓜將軍」、「綠菜蟲主委」、「菜頭部長」...，從未下廚的富家女，從傳統市場提回來一籃子的菜與水果，連綠菜蟲也一併放籃里。她相信只要撿到菜籃子里的菜，就必定是好菜，連菜蟲都肥滋滋蛋白質豐富，必然可以為這個家帶來健康，具備充足的體力打拚賺大錢。

洛杉基點出，只不過一籃子素菜加菜蟲，如何能夠讓這個大廚為全家帶來均衡的營養？不要到時候讓家人拉青屎嚴重脫水，只得吊鹽水，奄奄一息。而這些青菜、菜蟲，很快就會一個個萎了爛了，幾個月後，大小姐又得提籃子進市場買菜，重新挑一批青菜，放進籃里。

洛杉基酸諷，南北菜市場的西瓜、青菜、菜頭、菜蟲們，稍微忍耐一下，相信沒多久就輪到你們被選進籃子，送進廚房爆炒了。

另外，有台媒評論稱，新「內閣」是「法家」當道，因為5位新政務官中，就有4名有法律背景。洛杉基對此就表示，不是「法家」，也不是「法匠」，而是「法客」!

台灣《聯合報》發表社論稱，賴清德的五位新政務官中，秘書長卓榮泰、政委陳美伶、「金管會主委」顧立雄、「黨產會主委」林峰正，全是法律系出身，質疑蔡當局這是要「獨尊法家」、整肅法紀？

對此，洛杉基援引網友的說法表示，真正的法家，是「以法治國」，心在「國家」，以求真正的公平公允，縱然無情，然無私情私利。而新內閣這些所為「法家」，根本是法沒學好，私德敗壞，以法徇私，打擊敵人，包裹私利，他直言「這類雜碎，既不是『法家』，也不是『法匠』，而是『法客』!」