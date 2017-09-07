【環球網綜合報導】據英國路透社9月6日報導，美國加利福尼亞州立法機構在5日批准了一項州法案，該法案將允許本州居民對涉嫌欺詐的銀行進行起訴，而非只像以前一樣，由銀行強迫客戶通過仲裁解決糾紛。據報導，這一法案主要是受到2016年美國富國銀行欺詐醜聞啟發而提出的。

這項由民主黨控制的州議會所通過的法案還需得到加州州長簽名后才會生效，預計加州州長會在近期簽署。根據這項法案，如果一家銀行利用客戶個人信息展開欺詐行為，法官可以推翻要求客戶通過仲裁解決糾紛的合同條款。

報導指出，自2011年美國最高法院做出一項裁定后，「強制仲裁條款」就成為了一項標準做法，即銀行客戶購買商品或服務的條件之一就是未來不能起訴。

這些條款就被加入到了富國銀行的開戶協議中，導致客戶無法對這家美國第三大銀行在沒有得到客戶允許的情況下開通數百萬賬戶的欺詐行為進行起訴。監管機構對銀行涉嫌欺詐處以1.9億美元的罰金，其中500萬美元用於賠付客戶。

富國銀行的這項醜聞去年被曝光，其員工被指有很長時間以來為完成銷售指標炮製了200萬個假賬戶，，並通過滯納金、賬戶管理費等方式向客戶堂而皇之地收取費用。(實習編譯：王九力 審稿：譚利婭)