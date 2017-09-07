義大電子系攜手晶元光電 培育LED優質實務人才



(中央社訊息服務20170907 16:20:49)臺灣電子業聞名全球，各企業廠商莫不竭力挖掘人才，在南臺灣以理工及電機資訊學院為立校之本的義守大學，當然也是廠商積極合作對象；義大「電子工程學系」近年來與「台郡科技」、「華泰電子」、「晶元光電」與「晶傑達光電科技」等公司，保持密切合作關係，並與台灣第一大LED廠「晶元光電」公司合作推動「科學園區人才培育計畫」，培育LED 製造產業所需工程師，創造產學無縫接軌契機。



義大「電子系」成立於創校之初，在課程設計上涵蓋光電等領域範圍，從最基礎的電子電路、積體電路，再延伸至「發光二極體」等先進科技研究，專業選修分為光電、微電子與系統整合三大領域，並強調「做中學」，必修課程《專題製作》鼓勵學生透過動手實作與業界實習，累積資歷、嘗試解決問題。



由於義大「電子系」培育人才頗獲好評，企業甚至直接到系所選才；而合作廠商為了讓學生更早進入狀態，特別贈送多台專業級設備給系所，希望產學無縫接軌，師生也能投入研究，協助業界解決問題。「解決問題是電子系畢業生具備的專業能力」，義大「電子系」主任蘇水祥強調，他說，義大學生到業界實習，往往能獲得不錯評價，主要關鍵除了心態正確，還關乎解決問題能力，「有學生因表現優異，實習完就被廠商預留下來」，創造「實習即就業」多贏局面。



該系所今年與晶元光電合作推動「科學園區人才培育計畫」，以近年投資設立的「綠能光電實習中心」與「顯示器實驗室」，作為訓練基礎骨幹，強化學生LED 實務技術製程初級技能，完善學生實務技術製程初級訓練，並在無塵室內，建構發光二極體製程所需的真空鍍膜設備與元件光電特性檢測所需的量測儀器，培育學生在校即能上機實務操作，縮短就業落差；此外，雙方合作聘請義大教師、「晶元光電」主管與資深工程師，共同擔任實習學生業界指導老師，導入業界實務製作能量，攜手提升LED年輕科技人才素質，搭建產官學界一條龍，讓南臺灣光電產業全面升級，朝向國際化蓬勃發展。



訊息來源：義守大學



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