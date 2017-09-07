(中央社訊息服務20170907 16:35:12)財政部優質認證酒品參加2017布魯塞爾烈酒競賽（2017 Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles）獲3金1銀佳績，其中臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠「玉尊麥芽威士忌」、金車股份有限公司員山廠「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」、南投縣信義鄉農會「狂野」（蒸餾酒），勇奪金牌獎，臺中市霧峰區農會「初霧燒酎」，亦榮獲銀牌獎的肯定，成績亮麗。



本（106）年布魯塞爾烈酒競賽係於智利舉辦，是國際公認具有權威性、公信力與影響力之烈酒競賽，歷史悠久，今年已是第17屆，享有「酒中奧斯卡」美譽，本次計有54個國家、1,140項酒品參賽，並由代表22個國家66名品評專家評定，獲獎率僅30%，競爭相當激烈，財政部優質認證之酒品能在國際大賽獲得佳績，實屬不易，足見臺灣釀酒實力已獲得國際肯定。



財政部自92年起推動「優質酒類認證制度」，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核、酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，始予認證，並定期追蹤查驗，確保品質及衛生安全；為進一步扶植小而美之認證業者穩健發展，財政部於本年6月30日訂定函頒「優質認證酒類產業發展方案」，結合外交部、經濟部、交通部及行政院農業委員會等相關機關（構）行政資源齊力推動，俾協助國產優質酒品開拓海外市場，帶動製酒產業正向發展。今年首度遴選近年財政部自行舉辦品評評鑑績優認證酒品參賽，即獲殊榮佳績，足見優質認證酒品不僅衛生安全有保障，亦為具品質風味的佳釀，財政部將更努力為優質酒品把關，並堅持最佳品質，以確保消費者權益。



有關優質認證酒類相關資訊，歡迎至財政部國庫署網站菸酒管理業務專區「優質酒類認證制度」項下（網址：https://www.nta.gov.tw/）查詢，或洽委託執行機構財團法人台灣優良農產品發展協會，聯絡窗口：盧巧玲組長，電話：（02）23567417 分機 12。



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