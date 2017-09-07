財政部：財政部推動「青年安心成家購屋優惠貸款」，逾24萬戶家庭受惠中央社 (2017-09-07 16:33)
(中央社訊息服務20170907 16:33:44)財政部99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由臺灣銀行等8家公股銀行以銀行自有資金辦理，截至106年8月底止已協助242,662戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新臺幣(下同)9,552億元，適度減輕民眾購屋負擔，實現居住正義之政策目標。
財政部國庫署表示，鑑於房價居高不下，民眾購屋負擔沉重，為應民眾需求，本項貸款最高額度自105年1月1日起由500萬元提高為800萬元，且經行政院核定持續辦理至107年底。我國民眾凡年滿20歲以上，本人與其配偶及未成年子女均無自有住宅，即符合本項貸款原則要件，可就近赴公股銀行各分行辦理，申辦手續與一般房屋貸款相同，無須事先向該署提出申請。
為利社會大眾查詢，本項貸款已於財政部及國庫署全球資訊網設置專區公告相關訊息，有需要且符合條件之民眾，歡迎向公股銀行洽辦。
新聞稿聯絡人：李科長杏芬聯絡電話：（02）2322-8094
訊息來源：財政部國庫署
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