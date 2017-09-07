(中央社訊息服務20170907 16:21:12)賽普勒斯尼古西亞--(美國商業資訊)--農業資產代幣化平臺Smartlands的創建者宣佈進行專案的首次代幣發行。此係以區塊鏈解決方案和農業3.0理念為依據。



Smartlands平臺創辦人為農業市場帶來創新技術。該平臺的目標是打造新級別的低風險代幣，它以農業領域的高獲利不動產作為擔保。



到目前為止，以資產擔保的代幣(ABT)用於眾多產業（房地產、金融等），但農業市場，尤其是園藝，擁有巨大的投資潛力，因為它能夠為市場提供高利潤率、低風險的機會。根據定義，ABT以資產作為擔保，因此能夠將風險降至最低。然而，Smartland發行的ABT還將提供與股權投資類似的預期報酬。



土地和樹木都是長期資產，其價格在短期內的波動性並不是很大。與此同時，Smarland將盡量利用高科技和IT解決方案，以獲致最大的效率和透明度。



策略與業務發展負責人Dmitriy Ruzhickiy表示，「我們的平臺制定了容易理解的普通規則，以便於安全、可靠、透明和負責地吸引投資。事實上，我們希望為中小企業帶來首次公開募股的效益，但目前只有大型企業才能進行首次公開募股。」 為驗證這一理念，該平臺將就專案團隊的不動產推出首個專案。該專案為一個工業核桃樹園，占地50公頃，種有5,000顆樹。該專案由德勤和USPA進行審核。



Smartlands創建了農業科技公司（平臺的合作夥伴）生態系統，未來還可以為其配備企業加速器。 Smartlands區塊鏈平臺的開發始於2016年末。該專案的目標是將加密投資人引進農業市場，並推動全球農產工業的永續發展。這項工作由來自金融、農業和區塊鏈領域的國際專家小組領導。該平臺的試行專案是核桃樹園。



查詢詳情和完整的技術和市場評估，請造訪：http://smartlands.io



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訊息來源：business wire