生醫產業添新元素 副總統：法規需鬆綁中央社 (2017-09-07 17:10)
生技產業策略諮議委員會7日落幕，副總統陳建仁表示，生醫產業加入科技新元素，需要鬆綁法規，像是健保資料庫釋出等，衛福部將成立生技法規策略諮詢委員會協助修法。中央社記者黃麗芸攝 106年9月7日
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