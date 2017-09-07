龔明鑫轉任經濟部政次 主管產業中央社 (2017-09-07 16:31)
（中央社記者廖禹揚台北2017年9月7日電）即將正式接任經濟部長的代理部長沈榮津今天表示，國發會副主委龔明鑫轉任經濟部政務次長後，將接手產業相關業務，另兩位次長楊偉甫與王美花的主管業務則無變動。
準行政院長賴清德組閣，改組主軸是拚經濟，經濟部長由目前暫代職務的沈榮津接任，空出的政務次長職務由國家發展委員會副主委龔明鑫補上。
沈榮津今天接受媒體訪問時說明，龔明鑫接手將主管產業，楊偉甫與王美花主管業務並無變動，仍分別管理能源與國營事業以及貿易業務。其中，由於楊偉甫目前暫代中油公司董座職務，中油業務將交由龔明鑫督導。
媒體問及學者出身的龔明鑫對產業界並不熟悉，接掌產業相關業務是否合適？沈榮津說，龔明鑫在台灣經濟研究院擔任副院長時，扮演智庫的角色，對經濟部業務不陌生，未來在經濟部業務推動上應該有所幫助。
針對龔明鑫可能會將原本督導的「亞洲．矽谷」業務帶來經濟部的傳聞，沈榮津表示，「看院裡面怎麼規劃，我們就配合」，媒體問及這是否會加重經濟部業務，沈榮津說：「有益的事，我們就一起來努力，我覺得是好事。」
談到即將接任經濟部長，沈榮津坦言，感到責任加重，但「覺得是一件有益的事」，並表示未來將帶領經濟部同仁服務工商企業界，讓投資環境與產業界發展符合外界期待。
沈榮津強調，未來施政方向中，供電穩定是最優先項目，再來是產業轉型升級及前瞻計畫落實，改善五缺問題是最重要的工作。
產業界十分關心的一例一休議題，準行政院副院長施俊吉表示需要微調，就來執行；對此沈榮津說，在一例一休的問題上，要考慮勞工權益，也要讓產業有彈性，經濟部會將七大工商團體提出的建議轉給勞動部，作為檢討的依據。1
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