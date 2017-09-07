（中央社記者趙麗妍台中7日電）行政院農業委員會每年進行山坡地保育利用管理績效評比，台中市水利局今年蟬聯六都第二名佳績，水土保持服務團也連續四年績優，成績亮眼。



台中市水利局今天發布新聞稿表示，「坡地金育獎」頒獎典禮6日在國家圖書館舉行，由農委會主委林聰賢頒獎，台中市政府由副秘書長李賢義代表接受。



林聰賢表示，坡地水土保持及維護國土安全是山坡地管理的重要課題，尤其全球極端氣候影響，山坡土地利用必須更加謹慎，為確保國土安全，基層人員往往得勞心勞力辦理違規查報取締工作。



他指出，除給予最高榮耀肯定，也希望提供其他縣市政府人員觀摩學習機會，共同守護山坡地，讓人民住得更安心。



台中市水利局長周廷彰表示，山坡地管理法規繁瑣，民眾常因不懂而觸法，市府以輔導為重，每年持續辦理水土保持教育訓練及宣導，提供民眾協助。



周廷彰指出，除此之外，市府也持續推動「水土保持服務團」，走入偏鄉提供各項水土保持技術指導，為坡地保育把脈，並建置「山坡地資訊查詢系統」，簡化作業程序，貼近民眾需求。



水利局表示，全國山坡地保育利用管理績效考核，今年蟬聯直轄市組第二名，並連續四年榮獲績優水土保持服務團獎，感謝評審肯定。市府除繼續強化山坡地水土保持管理外，水土保持服務團也將持續提供民眾更優質的服務。1060907