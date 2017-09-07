（中央社台北7日電）中共中央軍事委員會聯合參謀部副參謀長馬宜明4至6日率團赴加拿大出席亞太國防軍司令會議。新華社報導，馬宜明在「有關地區熱點敏感問題」上，強調中方以政治外交方式解決問題的立場。



報導表示，此次會議由美國和加拿大雙方共同舉辦，共有28國軍隊領導人或代表參加。馬宜明與多國軍隊領導人就軍事關係和朝鮮半島局勢、海上安全等問題坦誠交換意見。



報導說，馬宜明「就有關地區熱點敏感問題闡釋了中方原則立場和重大關切，強調中方願與各方一道，致力於推動以政治外交方式解決問題，積極維護地區和平穩定。」



關於中美關係，馬宜明在會見美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）時表示，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普達成的系列重要共識，為中美關係發展指明合作的大方向。兩軍應認真落實，進一步挖掘合作潛力，推動兩軍關係在新的起點上持續健康穩定發展。



報導引述哈里斯表示，美中兩國元首就許多重大問題保持密切溝通協調，兩軍關係近年取得積極進展，特別是新建立的兩軍聯合參謀部對話機制，將為兩軍加強溝通、管控分歧發揮重要積極作用，希望兩軍間推展更多務實合作。1060907