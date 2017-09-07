共軍將領：政治外交解決熱區敏感問題中央社 (2017-09-07 16:44)
（中央社台北7日電）中共中央軍事委員會聯合參謀部副參謀長馬宜明4至6日率團赴加拿大出席亞太國防軍司令會議。新華社報導，馬宜明在「有關地區熱點敏感問題」上，強調中方以政治外交方式解決問題的立場。
報導表示，此次會議由美國和加拿大雙方共同舉辦，共有28國軍隊領導人或代表參加。馬宜明與多國軍隊領導人就軍事關係和朝鮮半島局勢、海上安全等問題坦誠交換意見。
報導說，馬宜明「就有關地區熱點敏感問題闡釋了中方原則立場和重大關切，強調中方願與各方一道，致力於推動以政治外交方式解決問題，積極維護地區和平穩定。」
關於中美關係，馬宜明在會見美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）時表示，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普達成的系列重要共識，為中美關係發展指明合作的大方向。兩軍應認真落實，進一步挖掘合作潛力，推動兩軍關係在新的起點上持續健康穩定發展。
報導引述哈里斯表示，美中兩國元首就許多重大問題保持密切溝通協調，兩軍關係近年取得積極進展，特別是新建立的兩軍聯合參謀部對話機制，將為兩軍加強溝通、管控分歧發揮重要積極作用，希望兩軍間推展更多務實合作。1060907
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Essentiel伊聖秀 酸橘皮護色髮浴 1000ML
- 【SEIKO 精工】PROSPEX 潛水機200米特別版GMT腕錶(48mm/5M8
- TODS 咖啡色亮面漆皮G-BAG波士頓包-大型
- 《Homelike》麗緻3.5尺單人獨立筒床組(四色可選)
- 【飛狼 Jack Wolfskin】Zagreb 防潑水保暖褲(深藍色)
- The Leather Satchel 英國手工牛皮劍橋包 肩背手提包 葡萄
- How It Works知識大圖解 (1年12期) + 科學人 (1年12期)
- 150CM 木紋色SKD辦公桌,電腦桌(SKD150)
- 【CAMEL】倫敦品味十字紋防潑水牛皮手提托特包(共2色)
- LV M40587 2012新款Monogram Sully MM單把肩背包
白露養生有講究 做好3護遠離疾病【北京新浪網】
再添新證據！產婦跳樓自殺到底是誰之過？【北京新浪網】
今日白露！你知道白露「十樣白」是哪十樣嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多