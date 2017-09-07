【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】準閣揆賴清德將在8日上任，一例一休是否修法成為矚目焦點，「賴在被徵詢擔任行政院長意願後，曾拋出例休修法的說法，要再吞回去有點困難，修法應會是賴當閣揆的起點。」前台南縣長蘇煥智接受電台節目專訪時表示。立法院副院長蔡其昌在另一個電台專訪時也說，「民進黨團已經連署好幾個例休修法版本，下個會期22日一開就如箭在弦上，賴一定會處理修法。」

民進黨在2016年底強制通過一例一休法案，今年元旦實施以來各界爭議聲音不斷，但上至總統蔡英文，下至行政院長林全、勞動部長林美珠都沒有鬆口要修法，但賴清德曾在7月7日接受《蔻蔻早餐》專訪時表示，「許多台南市民反應一例一休造成困擾，政府若可透過解釋緩解，但如果到最後真的沒辦法，也要以修法來導正。」例休是否修法，成為各界矚目焦點。

修法考驗平衡勞資

「一例一休會是賴清德當閣揆的起點，而且他是6月被徵詢是否有意當院長，7月接受訪問時還這麼說的。」蘇煥智7日接受《POP搶先報》專訪時表示，賴清德話都已經說了，要再吞回去有點困難，中小企業幾乎都支持一定要改，但要修法台北的社運勞團必定會「跟你對幹」，因此他需要思考如何平衡勞團與中小企業。

蘇煥智認為，換了行政院長後，可以因應情勢做施政調整，蔡英文也會有台階可以下，不過一例一休面臨的挑戰恐怕比想像中還大，大概在立法院又會掀起一次激烈戰場。

賴定會處理例休

「我不知道一例一休修法會不會是賴清德處理的第一件事，但他一定會處理，因為一例一休修法已經是箭在弦上了。」蔡其昌接受《蔻蔻早餐》專訪時也說，民進黨團已經連署好幾個修法的版本了，希望修法的原則能滿足「保障勞工權益下，給企業一定彈性」，下個會期一開始，只要衛環委員會召集委員排議程就馬上要審，因此賴清德不可能不處理。

主持人周玉蔻尖銳問道，蔡英文不修法、林全不修法、蔡英文的表姐林美珠也不修法，那賴清德修法是什麼意思？蔡其昌則解釋說，林部長沒有說不修法，她的意思是剛通過一例一休法案，先實施一段時間觀察看看再討論，而民進黨立委在各種場合也都聽到適用法律產生的各種狀況，包括勞工抱怨沒辦法加班，薪水反而更少等，所以立委們比行政院還要積極想修法。

蔡其昌再次強調，「一例一休的修法已經箭在弦上，未來賴院長要修法也一定會找我們討論，這是很重大的事情。」