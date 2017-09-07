（中央社台北7日電）郭文貴律師證實，出於對自身安全與生活安定考慮，流亡美國的中國大陸富豪郭文貴美東時間6日已向美國移民機構遞交政治庇護申請。



美國華盛頓移民律師拉格蘭德（Thomas Ragland）向美國之音（VOA）表示，郭文貴於美東時間6日上午向美國國土安全部（DHS）下屬美國國籍暨移民局（USCIS ）遞交政治庇護申請。在遞交庇護申請的同時，這項程序也自動申請停止遞解出境與反酷刑保護。



拉格蘭德表示，郭文貴提出申請的主要理由是政治性的，擔憂他回到中國大陸會遭受政治迫害，是出於對自身安全和生活安定的考慮，覺得有必要尋求美國政府的保護，以免受到傷害。



儘管中國大陸官方透過國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通緝令，郭文貴在中國大陸也面臨多起民事訴訟案，拉格蘭德指出，現在要解釋並揭示的是，中國大陸政府的這些所有行動與指控，以及任何可能出現的定罪都是有政治動機的。



拉格蘭德也澄清，郭文貴選擇在此時提出庇護申請與簽證期限無關，是基於他對安全的考量。他並說明，郭文貴現在持有的是B-1/B-2訪客簽證（visitor visa），持有人可以在美國進行商務或旅遊、就醫的短暫停留。



郭文貴在今年4月中旬接受美國之音專訪，踢爆中國大陸高層鬥爭內幕，卻意外遭到外界干擾中斷，也讓外界注意到他的言論。過去半年裡，郭文貴透過社群網路持續發聲，中國共產黨中央紀律檢查委員會書記王岐山家族與海航集團的複雜關係是他的爆料重點。1060907